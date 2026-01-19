포츠담 천체물리학 연구소 등 세계적 연구기관 탐방

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화는 한화사이언스챌린지 2025 수상자 10명이 6박 8일(11~18일) 일정으로 독일의 유수 연구기관을 방문, 해외탐방 프로그램을 성료했다고 19일 밝혔다.

한화사이언스챌린지는 김승연 한화그룹 회장이 2011년 “젊은 노벨상 수상자를 양성하자”고 제안하면서 시작된 국내 최고 수준의 고등학생 대상 과학경진대회다. 지난 14년간 약 1만8000명의 고등학생이 참여했다. 대회 수상자들 중 일부는 해외탐방 프로그램을 수행한다.

이번 해외 탐방에는 2025년도 은상 이상 수상 5개팀, 총 10명이 참여했다. 참가자들은 대회 주제 ‘세이빙 더 어스(Saving the Earth)’와 연계된 프로그램을 수행했다. 단일 연구기관 기준 세계 최대 규모의 연구소인 율리히 연구소 방문을 시작으로 막스플랑크 고분자 연구소, 다름슈타트 공과대, 베를린 공과대, 프라운호퍼 광통신 연구소 등을 방문한 것이다. 학생들이 가장 많은 관심을 보인 곳은 세계 10대 천체물리학 연구소 중 하나인 포츠담 천체물리학 연구소였다.

한편, 한화사이언스챌린지 2026은 ‘지속가능한 내일을 위한 창의적 아이디어’를 주제로 3월부터 대회 홈페이지에서 서류 접수가 시작된다. 상금은 총 2억원이다. 대상 4000만원, 금상 2팀 각 2000만원, 은상 2팀 각 1000만원이 수여된다. 대상, 금상, 은상을 수상한 5개 팀에게는 해외 유수 과학기관 탐방 프로그램 참여 기회도 주어진다.