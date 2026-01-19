하나카드 PO 4차전 승 파이널行 7전4선승제 승자는 최초 2회 우승

[헤럴드경제=조용직 기자] PBA 팀리그 라이벌 SK렌터카와 하나카드가 파이널 무대에서 우승컵을 두고 격돌한다.

18일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 플레이오프(5전 3선승제) 4차전에서 하나카드는 세트스코어 4:2로 웰컴저축은행을 격파했다. 정규리그 종합 3위 하나카드는시리즈 전적 3승1패로 준플레이오프에 이어 플레이오프까지 뚫고 파이널 무대에 올랐다.

하나카드의 파이널 진출 일등공신 주역은 응우옌꾸옥응우옌(베트남)이었다. Q.응우옌은 플레이오프에서 출전한 8세트에서 6승2패(단식 2승2패, 복식 4승) 애버리지 2.500을 기록했다.

1세트 무라트 나지 초클루(튀르키예)-Q.응우옌은 세미 사이그너(튀르키예)-한지승의 거센 추격을 이겨내고 1세트 11-9(8이닝)로 승리했다. 2세트에도 ‘최강 여자복식조’ 김가영-사카이 아야코(일본)가 최혜미-용현지를 상대로 공타 없이 3이닝 만에 9-3으로 완승을 거둬 세트스코어 2:0을 만들었다.

하나카드는 3세트에 Q.응우옌이 사이그너를 상대로 6-15(5이닝)로 패배해 한 세트를 내줬지만, 4세트 김병호-김진아가 다니엘 산체스(스페인)-용현지를 9-2(6이닝)로 완파하며 파이널 진출까지 한 세트만 남겼다. 특히 김진아가 4세트에 7점을 몰아치는 맹활약을 펼쳤다.

수세에 몰린 웰컴저축은행은 5세트 산체스가 신정주를 상대로 11:3(3이닝)으로 승리해 희망의 불씨를 살렸다. 하나카드는 6세트 ‘여제’ 김가영이 웰컴저축은행 최혜미를 상대로 9-4로 경기를 마무리했다. 세트스코어 4:2 하나카드 승리가 결정됐다.

웰컴저축은행은 이번 시즌을 앞두고 ‘스페인 전설’ 산체스를 트레이드로 영입, 막강한 전력을 구축해 2라운드에 우승을 차지했지만 포스트시즌에선 무기력한 모습을 보이며 탈락했다.

이번 시즌 팀리그는 이제 파이널(7전 4선승제)만 남았다. 파이널은 정규리그 1위 SK렌터카와 하나카드가 우승컵을 두고 격돌한다. PBA 팀리그를 대표하는 라이벌인 SK렌터카와 하나카드는 통산 상대 우전적은 14승14패로 동률을 기록 중이다.

이번 파이널 우승팀은 PBA 팀리그 최초 2회 우승팀이라는 타이틀도 거머쥔다. 이번 시즌 전적은 3승2패로 하나카드가 근소 우위를 점하고 있다. 양 팀이 파이널 무대에서 맞붙는 건 2번째로, 2023-2024시즌 파이널 무대에서 격돌 당시 4승3패로 하나카드가 SK렌터카를 제치고 창단 후 처음으로 우승컵을 들어올린 바 있다.

PBA 포스트시즌 파이널 1차전은 19일 열린다.