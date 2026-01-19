KB전략회의서 임직원 3000여명에 당부 “소비자 권익·고객 신뢰, 최우선 가치”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이환주 KB국민은행장이 “10년 후 금융업의 스탠더드(기준)가 될 수 있도록 가치를 높여가야 한다”고 강조했다.

19일 국민은행에 따르면 이 행장은 지난 17일 일산 킨텍스에서 열린 ‘KB국민은행 전략회의 2026’에서 올해 전략 목표로 ‘리테일 금융 1위를 넘어 기업금융 리더십 확립과 고객경험 혁신을 통한 넘버원 은행 위상 공고화’를 제시하며 이같이 밝혔다.

임직원 3000여명이 참석한 가운데 열린 KB전략회의는 지난 한 해의 성과를 되돌아보고 새해의 경영 전략과 방향을 공유하며 새로운 출발을 다짐하는 행사다. 올해로 20주년을 맞은 회의에서는 ‘그로우(Grow) 위드 KB’라는 슬로건과 함께 생산적·포용적 금융을 바탕으로 고객·사회·직원과의 동반성장이라는 지향점과 실천 방안을 공유했다.

이 행장은 전략 실행의 핵심 테마로 ▷비즈니스와 영업방식의 발전적 전환 ▷고객 및 새로운 시장으로의 확장을 소개했다. 전략 실행을 위해서는 ‘고객 신뢰’가 밑바탕 돼야 한다며 “올해 소비자 권익과 고객 신뢰를 최우선 가치로 두고 경영전략을 실행해 나갈 것”이라고 말했다.

그는 특히 “KB의 금융으로 기업을 다시 뛰게 하고 산업을 일으켜 세우며 나아가 고객과 사회, 직원이 함께 성장하는 ‘그로우 위드 KB’를 반드시 실현해 나가자”면서 “임직원 모두가 2026년 새로운 도전의 여정을 함께하자”고 독려했다.

양종희 KB금융그룹 회장도 축사를 통해 “다가올 10년을 위해 익숙한 것과 이별하는 전환, 익숙하지 않은 것과 만나는 확장에 특단의 노력과 각오가 필요하다”며 “고객의 신뢰는 우리가 가진 가장 소중한 자산이자 경쟁력의 근원”이라고 역설했다.

국민은행은 이날 영업 리더 공로상 및 올해의 파트너십그룹(PG) 시상식을 열었다. 포용금융 실천의 하나로 행사장 내에서 참석자에게 제공하던 오찬을 대신해 인근 지역의 소상공인 음식점을 이용하도록 했다.