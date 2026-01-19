[헤럴드경제=김영철 기자] 스페인에서 약 400명의 승객을 태운 두 고속열차가 정면으로 충돌해 최소 21명이 숨지고 100명이 넘는 사람들이 부상하는 대형 사고가 발생했다.
AFP 통신, 로이터 통신 등에 따르면 18일(현지시간) 오후 6시 40분께(현지시간) 스페인 남부 코르도바주에서 열차 두 대가 정면으로 충돌하는 사고가 일어났다.
yckim6452@heraldcorp.com
입력 2026-01-19 08:02:47
