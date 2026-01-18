4월 트럼프 방중 전 미일 회담 개최 “총선거 결과 따라 취소 가능성도”

[헤럴드경제=김현일 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 오는 3월 20일 전후로 미국을 방문할 전망이다.

교도통신은 18일 복수의 외교 소식통을 인용해 미·일 양국 정부가 이같은 계획을 논의 중이라고 보도했다.

일본은 3월 20일부터 사흘 연속 휴일이다. 다카이치 총리 측은 국회 일정에 대한 영향을 최소화할 수 있어 이날을 타진했고, 미국 측도 긍정적으로 반응한 것으로 전해졌다.

구체적인 방미 일정은 다음달 8일께 치러질 것으로 유력시되는 조기 총선거 후에 최종 조율될 예정이라고 교도통신은 밝혔다.

다카이치 총리는 오는 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 이전에 미일 정상회담을 갖고 대중 정책에 대한 양국 동맹의 결속을 확인할 계획이다.

다만 총선거 결과에 따라 방미 일정이 취소될 수도 있고 2026년도(2026년 4월∼2027년 3월) 예산안 국회 심의도 변수가 될 수 있다고 교도통신은 전했다.

앞서 다카이치 총리는 작년 12월 한 강연회에서 미국을 방문해 트럼프 대통령과 회담하는 방향으로 조율 중이라며 예상 방미 시기로 “내년 비교적 이른 시기”라고 말한 바 있다.