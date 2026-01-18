원주,삼척,태백,영월 벽촌에도 온정 줄이어

[헤럴드경제=함영훈 기자] 연말 온정의 열기가 가시기도 전에 강원특별자치도 남부지역 주민들의 기부가 새해 벽두에도 이어지고 있다.

삼척시는 중소기업 어바웃크린이 미로면의 어려운 이웃에게 전달해 달라며 미로면 지역사회보장협의체에 300만 원 상당의 마스크 15박스를 기탁했다는 소식을 전했다. 미로면은 고려 사학자 이승휴가 ‘제왕운기’를 지은 천은사와 이성계의 조상묘가 있는 곳이다.

삼척시 교동 지웰아파트 주민들도 최근 교동행정복지센터를 방문하여 사랑의열매 희망2026 나눔캠페인 성금 100만 원을 기탁했다고 한다.

삼척시 성내동새마을부녀회 회원들은 1월 15일 폐 패트병 수집 등 탄소중립 실천을 통해 마련한 수익금으로 라면 70박스를 어려운 이웃을 위해 써달라며 전해왔고, 27년간 성실히 통장직을 수행하고 지난 연말 퇴임한 삼척시 전(前) 정라4통장 김영일 씨는 지역 인재 양성을 위해 삼척향토장학금 100만 원을 삼척시에 기탁했다.

영월군자원봉사센터는 영월군지역사회보장협의체에 ‘온기나눔키트’ 세트 20개를 전달했다. 온기나눔키트는 강원특별자치도자원봉사센터 지원사업으로, 전문건설공제조합과 대한전문건설협회의 후원을 받아 마련됐으며, 겨울장갑, 방한조끼, 극세사 담요 등 겨울철 보온용품으로 구성됐다.

영월 주천면 용석리 청년회는 주천면 지역의 소외된 이웃을 돕기 위해 라면 29박스와 사과즙 26박스를 주천면사무소에 전했다.

원주시는 원주지역 기업 케이투앤이 시민서로돕기 캠페인 ‘천사운동’ 후원금 1004만원을 기탁해 왔다고 밝혔다.

후원금은 천사운동본부를 통해 저소득층 330세대에 월 18만 원씩 생계비로 지원되며, 아이 좋은 원주 천사 사업(저소득 위기가정 아동·청소년 건강·재능·희망 지원)에도 활용된다.

원주지역세무사회도 천사운동 후원금 300만 원을 기탁했으며, ㈜서원당, 원주시 수요걷기 동호회, 단구동 천사지킴이도 후원금을 잇따라 전달해왔다. 천사운동 캠페인 성금 전달식에는 박만호 천사운동본부장, 이상혁 천사지킴이 연합회장 등이 참석했다.

태백시는 태백시배드민턴협회가 최근 저소득 가구 및 소외계층을 위해 성금 500만 원을 기부했다고 밝혔다.

사단법인 한국부인회 태백지회도 저소득 가구 및 소외계층을 위해 성금 200만 원을 기부했다고 밝혔다. 전달된 후원금은 사랑의열매 강원공동모금회를 통해 관내 저소득 가구 및 소외계층을 위해 사용될 예정이다.