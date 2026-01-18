세계랭킹 2위 왕즈이 2-0 완파 인도오픈 2연패…두 대회 연속 우승

[헤럴드경제=김현일 기자] ‘배드민턴 여제’ 안세영(삼성생명)이 새해 들어 두 대회 연속 우승에 성공했다.

여자 단식 세계랭킹 1위 안세영은 18일 인도 뉴델리에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 인도오픈 결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)를 43분 만에 2-0(21-13, 21-11)으로 제압했다.

이로써 안세영은 지난해에 이어 인도오픈 2연패를 달성했다. 동시에 지난 11일 말레이시아오픈 우승에 이어 2주 연속 금메달을 목에 걸며 적수가 없는 세계 최강임을 입증했다.

첫 게임 15-13로 2점 차까지 좁혀졌으나 안세영은 곧바로 6연속 득점을 몰아치며 가볍게 첫 게임을 가져왔다.

2게임에서도 우위를 이어갔다. 철벽 수비와 날카로운 공격으로 왕즈이의 반격을 무너뜨리며 일방적으로 경기를 이끌어갔다.

지난해 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승)과 단식 선수 역대 최고 승률(94.8％), 역대 최고 누적 상금액(100만3175달러)을 갈아치우며 배드민턴 역사를 새로 썼다.

특히 왕즈이와의 맞대결에서 통산 전적 18승 4패로 우위를 이어갔다. 왕즈이는 최근 안세영과의 10차례 맞대결에서 전패하며 안세영의 벽을 실감했다.