[헤럴드경제=이명수 기자] 러시아와 우크라이나가 우크라이나 남부의 자포리자 원전을 수리할 수 있도록 국지적 휴전에 합의했다고 국제원자력기구(IAEA)가 16일(현지시간) 밝혔다.

AFP 통신에 따르면 IAEA는 자포리자 원전에서 마지막으로 남은 예비 전선을 수리하기 위해 러시아와 우크라이나 모두 국지 휴전에 동의했으며 수일 내 우크라이나 전력망 운영사 소속 기술자들이 수리를 시작할 것이라고 성명을 통해 밝혔다.

기술자들은 지난 2일 군사 활동으로 손상되고 끊어진 330㎸ 전선을 수리할 예정이며 이 작업을 감독하는 IAEA 팀도 파견됐다고 IAEA는 설명했다.

IAEA는 현장에 있는 직원들이 원전 인근 등에서 많은 폭발음을 듣고 있다고 덧붙였다.

라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 “이 일시 휴전은 우리가 계속 해야 하는 필수적 역할을 보여준다”고 말했다.

유럽 최대 원전인 자포리자 원전은 2022년 2월 러시아가 우크라이나 ‘특별군사작전’을 시작한 직후 러시아군에 점령됐다.

6기의 원자로는 모두 가동을 중단했으나 냉각에 필요한 전력은 2개 전선을 통해 공급되고 있다. 하지만 이 전선은 잦은 포격에 반복적으로 손상되고 있다.

러시아와 우크라이나가 자포리자 원전 인근에서 휴전에 합의한 것은 이번이 네 번째다.