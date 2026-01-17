“트럼프 승인에도 중국 당국 ‘자국산 칩’ 압박…일부 기업 주문 취소·암시장 회귀 우려”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 엔비디아의 인공지능(AI) 전용 칩 H200의 핵심 부품 공급 업체들이 생산을 일시 중단하는 사태가 벌어졌다. 중국 세관이 해당 제품 통관을 사실상 차단하면서 재고 부담을 느낀 업체들이 가동 중단에 나선 것으로 풀이된다.

파이낸셜타임스(FT)는 16일(현지시간) 소식통을 인용해 인쇄회로기판(PCB) 등 H200의 주요 부품사들이 생산 라인을 멈췄다고 보도했다. 보도에 따르면 중국 세관은 지난 7일 선전 지역 물류 업체들을 소집해 H200에 대한 통관 신청 접수가 불가하다고 통보한 것으로 전해졌다.

이번 조치는 반도체 자급자족을 목표로 하는 중국 정부의 ‘국산 칩 확대’ 기조와 맞닿아 있다. 도널드 트럼프 미 행정부가 조건부로 수출을 승인했음에도 불구하고, 중국 당국은 자국 업체들에 H200을 ‘필요한 경우’에 한해서만 구매하라는 지침을 내리며 압박 수위를 높여 왔다.

H200은 엔비디아의 최신 아키텍처인 블랙웰 이전 세대 모델이지만, 대규모 언어 모델(LLM)과 생성형 AI 훈련에 탁월한 성능을 보여 알리바바, 바이트댄스, 텐센트 등 중국 빅테크 기업들의 수요가 매우 높은 제품이다. 엔비디아는 중국 시장에서만 100만개 이상의 수요가 발생할 것으로 보고 오는 3월부터 본격적인 납품을 시작할 예정이었다.

트럼프 대통령 역시 앞서 H200의 수출 허용이 “미국의 일자리를 지원하고 미국의 제조업을 강화하며 미국 납세자들에게도 도움이 될 것”이라며 긍정적인 전망을 내놓은 바 있다. 그러나 예기치 못한 통관 차단 조치로 인해 일부 중국 기업들은 이미 주문을 취소하기 시작한 것으로 알려졌다.

시장 일각에서는 중국 기업들이 정식 루트를 통한 H200 확보를 포기하는 대신, 미 정부의 규제로 반입이 금지된 차세대 칩 ‘B200’을 암시장에서 조달하는 방식으로 선회할 수 있다는 관측도 제기된다.