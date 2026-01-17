당국, 100여 명 투입해 대규모 수색 작전…“한 마리가 이토록 많은 희생 낸 건 처음”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 인도 동부 자르칸드주에서 야생 코끼리 한 마리가 마을 주민들을 잇달아 공격해 최소 22명이 목숨을 잃는 참변이 발생했다. 당국은 비상 경계령을 내리고 대대적인 추적에 나섰으나 코끼리의 민첩한 이동으로 포획에 어려움을 겪고 있다.

17일(현지시간) BBC와 가디언 등 외신에 따르면, 자르칸드주 웨스트 싱붐 지역 일대에서 이달 초부터 수컷 코끼리 한 마리가 주민들을 연쇄 습격했다. 상아가 하나뿐인 젊은 수컷으로 추정되는 이 코끼리는 지난 1일 35세 남성을 밟아 숨지게 한 이후 여러 마을을 돌며 희생자를 낸 것으로 파악됐다.

피해는 주로 밤 시간대 논이나 헛간에서 벼를 지키던 주민들에게 집중됐다. 당국은 이 코끼리가 발정기를 맞아 무리에서 이탈한 뒤 극도로 난폭해진 상태인 것으로 보고 있다.

자르칸드주 산림청 관계자는 “이 지역에서 한 마리의 수컷 코끼리로 인해 이처럼 많은 사망자가 발생한 것은 처음”이라며 “최우선 과제는 코끼리를 포획해 다른 코끼리 무리에 합류시켜 안전하게 야생으로 돌려보내는 것”이라고 덧붙였다.

현재 산림 당국은 인력 100여 명을 투입해 수색 중이지만, 코끼리가 울창한 숲속을 하루 30km 이상 불규칙하게 이동하고 있어 추적이 쉽지 않은 상황이다. 앞서 세 차례 시도했던 마취제 투여도 모두 실패한 것으로 알려졌다.

인도에서는 서식지 파괴와 인간 활동 반경의 확대로 코끼리와 인간 간 충돌이 갈수록 심화하고 있다. 가디언에 따르면 최근 5년간 인도에서 코끼리 공격으로 사망한 인원은 2800명을 넘어섰다.