교육부에 순천대·목포대 통합 추진 재개키로

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남지역 국립대학 간 통합을 앞두고 순천대 내부 구성원 동의를 구하는 절차인 재학생 투표에서 찬성 비율이 높게 나왔다.

16일 순천대에 따르면 이날 학생들을 대상으로 한 목포대학과의 통합을 추진할지 여부를 묻는 찬반 재투표에서 50.34％의 찬성률을 기록해 가결 요건인 50％를 간신히 넘겼다.

투표에는 전체 학생 6328명 중 3127명(49.42％)이 참여했으며 이 가운데 1574명이 찬성했고 1553명(49.66％)이 반대했다.

학생들은 지난해 12월 23일 투표에서 과반 이상 비율로 찬성했던 교수, 직원과 달리 반대(60.7％)가 우세해 이번에 재투표가 실시됐다.

대학 측은 3개 직역 모두 찬성률 50％ 이상을 기록할 경우에만 전체 구성원 찬성으로 간주하기로 해 학생들을 대상으로 재투표를 추진한 끝에 동의를 얻게 됐다.

순천대 대학본부 관계자는 “대학 내부, 목포대와의 논의를 거쳐 향후 일정과 절차를 결정할 것”이라고 말했다.

순천대는 목포대와 함께 관련 서류와 신청서를 제출해 교육부의 통합 심사를 받을 예정이며 교명 변경도 예정돼 있다.