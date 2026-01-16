수도권 서부권역 주민 충청·전라권 접근성 크게 개선 국토부, 면밀히 검토 후 최적의 방안을 마련

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]서해선 KTX-이음열차의 소사역 정차를 촉구하는 부천시민의 서명부가 정부 부처에 전달됐다.

부천시는 16일 국회의원회관 제6간담회실에서 조용익 부천시장과 서영석·이건태·김기표 국회의원 등이 참석한 가운데 12만5842명의 서명이 담긴 서명부를 국토교통부에 전달했다.

시는 그동안 서해선 KTX-이음열차의 소사역 정차가 실현되도록 하는 ‘10만 시민 서명운동’을 펼쳐왔다.

소사역 정차가 실현되면, 부천·인천 등 수도권 서부권역 주민의 충청·전라권 접근성이 크게 개선되고 광역철도망 이용 편의성도 높아질 것으로 판단해 시는 국토부에 지속적으로 건의해 왔다.

부천·인천 지역에서 충청·전라권으로 이동할 경우 서울을 경유해야 하는 구조로 인해 장시간 소요되는 불편이 지속되고 있어 소사역 정차 필요성에 대한 시민 공감대도 점차 확산하고 있다.

조용익 부천시장은 “12만5000여 명에 달하는 시민 서명은 단순한 숫자가 아닌 교통 불편을 겪고 있는 시민들의 절실한 목소리”라며 “KTX-이음열차 소사역 정차는 시민 요구뿐 아니라 경제성과 안전성 측면에서도 타당성이 충분한 사안인 만큼 국토부의 합리적인 정책 판단을 기대한다”고 말했다.

홍지선 국토교통부 제2차관은 “KTX 이음열차 소사역 정차 문제와 관련해 해당 사안을 인지하고 있다”며 “부천시에서 제안한 방안을 면밀히 검토한 후 최적의 방안을 마련하고 이를 바탕으로 부천시와 협의해 나가겠다”고 전했다.