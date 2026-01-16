[헤럴드경제=최원혁 기자] 헌혈을 하면 인기 디저트 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 공짜로 받을 수 있는 이벤트가 화제다.

16일 대한적십자사 서울중앙혈액원에 따르면 이날 하루 한시적으로 서울중앙혈액원 관할 중앙, 홍대, 구로디지털단지역, 일산, 목동, 발산역, 대화역센터 등 7개 헌혈센터에서 전혈·혈소판 헌혈자에게 두쫀쿠를 증정하는 이벤트가 진행됐다.

헌혈 인기 증정품이었던 ‘영화관람권’ 지급이 단가 문제로 중단된 상황에서 헌혈률을 끌어올려 보려는 행사다.

헌혈 가능 인구(16∼69세) 가운데 실제 헌혈에 참여한 사람의 비율인 ‘실제 국민 헌혈률’은 2016년 4.07%였으나 이듬해부터 3%대로 떨어져 지난해에는 3.27%로 집계됐다.

이날 서울 마포 헌혈의집 홍대센터에 헌혈을 하려는 청년들이 오픈런 하는 진풍경이 벌어지기도 했다.

센터에 따르면 이날 오전 10시 문을 열기 전부터 헌혈하려는 청년들이 줄을 서 대기하고 있었다.

센터 관계자는 “현재 대기자를 포함해 오전 헌혈자가 40명이 넘는다”며 “평소보다 2배에서 2.5배 많은 것”이라고 설명했다.

사회관계망서비스(SNS)에는 헌혈 후 두쫀쿠를 받았다는 인증부터 “헌혈하러 가야겠다”는 누리꾼 글도 잇따랐다.

대한적십자사 서울중앙혈액원 관계자는 “동절기 혈액 수급이 어려운 상황을 알리기 위한 이벤트인데 반응이 뜨겁다”며 “추가로 두쫀쿠를 준비할 계획”이라고 말했다.