신 회장 “설상스포츠 저변·선수 위해 계속 지원”

[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민)는 16일 2026 밀라노코르티나동계올림픽대회 대한민국 선수단에 격려와 후원을 보내준 신동빈 롯데그룹 회장에게 감사의 뜻을 전하며 감사패를 수여했다.

감사패 전달식은 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 유승민 대한체육회장, 신동빈 롯데그룹 회장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

신동빈 롯데그룹 회장은 지난 2014년부터 선수단 장비 지원과 훈련 여건 개선은 물론, 올림픽 등 국제대회 출전비 및 포상금 지원, 선수 육성 시스템 강화 등 약 300억 원 규모의 지원을 통해 한국 스키·스노보드의 국제 경쟁력을 제고하고 있다. 이번 동계올림픽 선수단에도 선전을 기원하는 격려금을 전달한 바 있다.

또한 롯데 스키앤스노보드팀을 창단하여 유망주를 지원하고, 미래 스포츠를 이끌어 갈 차세대 선수 육성을 본격화하는 등 동계스포츠의 지속가능한 성장 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 하고 있다.

유승민 회장은 “다가오는 밀라노코르티나동계올림픽에 참가하는 한국 선수단의 꿈과 도전을 격려하고 후원해 주신 신동빈 롯데그룹 회장에게 깊이 감사드린다”고 감사패 수여 배경을 전했다.

신동빈 회장은 “롯데는 국내 설상 스포츠의 저변 확대와 유망주 육성, 선수들의 실력 향상을 위해 아낌없는 지원을 이어오고 있다”며 “최근 우리나라 선수들이 국제대회 설상 종목에서 선전하고 있는 만큼, 다음 달 열리는 밀라노코르티나동계올림픽에서도 모든 선수들이 좋은 성적을 내길 기대한다”고 말했다.