구민 누구나 쉽게 보는 보건소 건강사업 안내서 제작·배부 건강관리·예방접종·모자보건 등 생애주기별 핵심사업 수록 보건소·동주민센터·경로당 배부, 정보무늬로 모바일 확인도 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 구민이 보건소의 다양한 건강사업을 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록, 보건소 핵심사업을 한 권으로 정리한 안내책자 ‘우리 동네 건강 쉼표, 광진구보건소’를 처음으로 제작·배부한다.

이번 안내책자는 보건소에서 운영 중인 건강관리, 예방접종, 모자보건, 만성질환 관리 등 주요 사업 정보를 생애주기별·주제별로 구성한 구민 맞춤형 안내서다. 복잡한 설명 없이도 필요한 정보를 빠르게 찾아볼 수 있도록 구성했으며, 보건소 이용 경험이 적은 구민도 쉽게 이해할 수 있도록 제작한 것이 특징이다.

특히 고령층과 정보 접근이 어려운 구민을 고려해 큰 글자와 간결한 설명 위주로 편집했으며, 일상에서 바로 활용할 수 있도록 보건소 주요 서비스와 이용 방법을 중심으로 담았다. 이는 광진구가 보건소 사업을 종합 안내서 형태로 제작·배부하는 첫 사례다.

책자는 보건소 민원실을 비롯해 민원여권과, 동주민센터, 경로당, 노인복지시설 등 구민 이용이 잦은 공간을 중심으로 비치·배부된다.

아울러 책자 내용을 모바일로 바로 확인할 수 있도록 정보무늬 안내 대도 함께 설치해, 디지털 기기 사용이 익숙한 구민은 보다 편리하게 정보를 이용할 수 있도록 했다.

광진구는 이번 안내책자 배부를 통해 보건소 사업에 대한 구민 인지도를 높이고, 필요한 건강 서비스를 적시에 이용할 수 있도록 지원하는 한편, 디지털 취약계층의 정보 격차 해소에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

김경호 광진구청장은 “구민의 건강은 광진구의 가장 소중한 자산”이라며 “이번 안내책자 발간을 통해 구민들이 생활 속에서 건강을 지킬 수 있는 실질적인 정보를 얻으시길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 구민 눈높이에 맞는 건강정보 제공과 예방 중심 보건행정을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.