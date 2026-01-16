[헤럴드경제=양대근 기자] 김민석 국무총리가 16일 광역 지자체 행정통합 지원 방안을 발표하자 더불어민주당 의원들이 “파격적 지원”이라며 일제히 환영하고 나섰다.

민주당 충남·대전통합특별위원회 상임위원장인 황명선 최고위원(충남 논산계룡금산을)은 이날 국회 최고위원회의에서 “정부가 약속한 재정 지원·위상 강화·공공기관 이전·산업 활성화라는 4대 인센티브는 통합 지방정부가 자립할 수 있는 든든한 기초가 될 것”이라고 말했다.

통합 지자체에 대한 연간 최대 5조원 규모의 재정 지원과 서울특별시에 준하는 행정권한을 부여하기로 한 데 대해서는 “지방정부가 스스로 미래를 설계하고 집행할 수 있는 실질적인 재정 체력과 행정 효능감을 갖게 할 것”이라고 평가했다.

충남·대전, 광주·전남 지역 의원들도 SNS를 통해 정부 입장에 환영을 표하며 행정통합에 대한 기대감을 드러냈다.

조승래 사무총장(대전 유성구갑)은 페이스북에 “(정부안은) 대전·충남특별시가 행정·과학 수도가 되는 획기적인 전략을 담고 있다”며 “좌고우면하지 말고 특별시 출범을 위해 대전·충남 시·도민의 의지와 역량을 모아야 한다”고 강조했다.

국회 행정안전위원장인 신정훈 의원(전남 나주화순)은 “이재명 정부의 광주·전남 통합 관련 파격적 지원을 환영한다”며 “통 큰 결단에 감사드린다. 분권형 국가의 첫 자치정부로서 ‘통합 광주·전남’의 소중한 물적 토대가 될 것”이라고 적었다.

안도걸 의원(광주 동남을)은 김 총리의 발표를 “이재명 정부의 행정통합에 대한 통 큰 재정 지원 결단”이라고 평가하며 “행정통합과 이를 통한 지방 주도 균형성장전략에 대한 강력한 의지, 진정성 있는 실행력이 읽히는 대목”이라고 말했다.

이어 “예상을 뛰어넘는 지원 규모로, 4개 시도가 지역발전을 위해 긴요한 교통·산업 인프라를 깔고 기업과 인재를 유치·육성하는데 충분하게 활용할 수 있는 규모의 자금”이라고 기대감을 전했다.

문진석 의원(충남 천안시갑)은 “행정통합을 선언이 아닌 실행의 단계로 끌어올리겠다는 의지의 표현”이라고, 주철현 의원(전남 여수시갑)은 “지방 소멸 위기 앞에 놓인 우리 전남·광주에 천재일우의 기회이자 생존을 위한 확실한 동아줄이 될 것”이라고 각각 정부안을 평가했다.