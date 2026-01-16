롯데 김도규 등 1군 출신 6명 일본 1군 2명도 선수단 합류

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 프로야구 최초 시민구단인 울산웨일즈 프로야구단이 선수단 구성을 위한 공개기량평가(트라이아웃)를 통해 26명의 선수를 선발했다.

16일 울산웨일즈에 따르면, 230명의 지원자를 대상으로 지난 13~14일 공개기량평가를 실시해 ▷투수 13명 ▷포수 2명 ▷내야수 7명 ▷외야수 4명을 선발했다. 일본 프로리그 1군 ‘히로시마 도요 카프’에서 활약한 오카다 아키타케(33)와 ‘소프트뱅크 호크스’ 출신 고바야시 주이(25)도 투수로 뽑혔다.

주요 선수로는 투수에 롯데1군 김도규(28), LG1군 남호(26), 두산1군 조제영(25)이 합격했다. ▷내야수에는 LG1군 김수인(29), NC1군 최보성(28), 삼성2군 오현석(26) 등이 ▷외야수에는 키움1군 변상권(29), 두산2군 김시완(22)이 ▷포수에는 롯데2군 민성우(27), SSG2군 박제범(25)이 합류했다.

올해 고등학교를 졸업하는 선수로 ▷내야수에 북일고 노강민 ▷외야수에 경남고 박재윤·장충고 한찬희 ▷투수에 경남고 박태현·청주고 이승근·야로고 이서진이 기량평가를 통과했다.

울산웨일즈는 팀 육성에 중점을 두고 대부분 1997~2007년생의 젊은 선수로 선수단을 구성했다. 향후 자유계약 방식으로 외국인 선수를 포함한 나머지 선수단을 추가 구성할 계획이다.