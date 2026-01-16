김병기·통일교 쌍특검 통과 촉구 명분 韓 제명 보류 후 당내 반발 무마용 분석

장동혁 국민의힘 대표가 ‘무기한 단식’ 카드를 꺼내 들었다. 쌍특검(통일교·공천헌금)법 통과를 관철하겠다는 명분을 내세웠다. 일각에서는 한동훈 전 대표 제명 사태로 흔들리는 리더십을 다잡으려는 의도라는 해석도 나온다.

장 대표는 16일 국회 본관 로텐더홀에서 단식을 이어갔다. 그는 전날 “공천헌금과 통일교 특검 수용을 촉구하기 위한 단식을 시작한다”고 밝혔다.

장 대표는 “(김병기 더불어민주당 의원의) ‘블랙폰’을 열면 정청래 대표부터 청와대에 계신 분까지 이런저런 비리가 줄줄이 나올 것이고, 전재수 전 해양수산부 장관 특검을 하면 통일교에서 돈 받은 정치인이 줄줄이 나올 것”이라며 “(민주당은) 정권이 끝장날 것을 알고 쫄아서 못 받는 것”이라고 주장했다.

현재 여권과 야권은 각각 3대 특검의 ‘2차 종합특검’과 쌍특검 도입을 주장하고 있다. 민주당은 다수 의석을 앞세워 2차 종합특검법을 밀어붙이고, 야권은 필리버스터(무제한 토론)로 맞서면서 쌍특검법 통과에 필요한 의석수 한계를 단식이라는 정치적 승부수로 돌파하려는 것으로 보인다.

한편 장 대표의 단식 결단에는 한 전 대표 제명 사태 여파를 진정시키려는 의도도 포함된 것 아니냐는 분석이 제기된다. 당초 당 지도부는 윤리위원회의 제명 결정을 속전속결로 확정지을 태세였지만, 한 전 대표와 친한(친한동훈)계뿐 아니라 소장파와 중진들까지 연이어 반발하자 장 대표는 숨 고르기에 나섰다. 그는 전날 최고위원회의에서 “한 전 대표가 제대로 된 소명 기회를 부여받아 절차가 마무리될 수 있도록 재심위 기간까지는 윤리위 결정에 대해 최고위원회 결정을 하지 않겠다”고 밝혔다. 장 대표는 앞서 ‘24시간 필리버스터’를 통해 리더십 위기를 일정 부분 극복했다고 평가받았는데, 이번 단식도 그에 준하는 효과가 있지 않겠느냐는 것이다.

그럼에도 친한계에서는 장 대표가 한 전 대표 제명 사태에 대해 제대로 책임져야 한다는 비판이 나온다.

배현진 의원은 전날 페이스북을 통해 “이번 한동훈 제명 사태로 촉발된 성난 여론들이 장 대표가 단식을 한다 해서 잠재워질 것 같지는 않다”며 “장 대표는 모든 일의 총책임자로서 잘못 지은 매듭을 직접 풀어야 한다. 그래야 우리의 나아갈 길이 트인다”고 말했다. 김해솔 기자