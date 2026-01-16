로봇 자회사 ‘형지로보틱스’ 설립 초고령화, 시니어 맞춤형 서비스

형지엘리트가 로봇 전문 자회사 ‘형지로보틱스(hyungjiROBOTICS)’ 법인을 출범했다고 16일 밝혔다. 웨어러블 로봇 사업 진출을 알리는 신호탄이다.

형지엘리트는 지난 14일 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 법인 출범식을 진행했다. 최준호 형지엘리트 대표이사를 비롯해 주요 사업부 관계자들이 참석해 패션과 첨단 기술을 융합한 신사업 비전과 로드맵을 공유했다.

‘초고령 사회’, ‘웨어러블 로봇’, ‘AI 헬스케어’ 등 메가 트렌드를 고려한 행보다. 그룹사가 축적한 데이터를 접목해 패션과 로봇 공학이 융합된 차세대 신성장 동력을 확보하겠다는 구상이다.

특히 시니어 행동 데이터를 기반으로 맞춤형 보조 케어 솔루션을 제공할 계획이다. 웨어러블 로봇으로 일상에서 재활 및 근력 보조를 돕는 제품도 개발한다.

앞서 국내외 약 5000여개에 달하는 시니어 특화 유통망을 보유한 형지는 그룹사 차원의 신사업으로 ‘웨어러블 로봇’을 낙점했다. 신사업은 최준호 대표이사가 직접 진두지휘한다. 두산 출신의 이준길 사장도 그룹의 미래사업총괄로 영입했다.

한편 형지엘리트는 최근 중국의 지능형 외골격 로봇 기업인 ‘상하이중솨이로봇유한공사’와 MOU를 체결하고, 공동 연구개발에 착수했다.

대통령 방중 기간 경제사절단 활동을 통해 세계 최대 배터리 기업 CATL과 협력도 논의했다. 지난 12월에는 싱가포르 난양공과대학교(NTU)에서 개최된 로봇·자동화·인공지능 국제 콘퍼런스(RAAI)에서 세계적인 연구기관들과 협업 방안을 나눴다.

형지엘리트 관계자는 “형지로보틱스 출범은 미래 기업으로 도약하는 중요한 기점이 될 것”이라며 “올해는 국내 시장 안착과 제품 상용화에 역량을 결집하고, 내년부터 공격적인 해외 유통망 구축에 나서겟다”고 말했다. 김진 기자