경찰 “CCTV 등 계속 확인 중” 공천헌금 의혹 핵심증거 ‘금고’

[헤럴드경제=이용경 기자] 더불어민주당 김병기 의원의 각종 비위 의혹을 수사 중인 경찰이 김 의원의 개인 금고를 추적하기 위해 차남 주거지의 관리사무소에서 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보했다.

16일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 서울 동작구 대방동에 있는 김 의원 차남의 주거지 관리사무소에서 CCTV 영상을 확보한 것으로 전해졌다.

경찰은 전날부터 차남이 사는 건물 내 엘리베이터의 CCTV 영상 등을 살폈다고 한다. 현재는 관리사무소에서 1월 초순쯤의 CCTV 영상을 백업하는 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 지난 14일 김 의원이 사용했다고 알려진 개인 금고를 추적하기 위해 김 의원 차남 자택 등 6곳을 압수수색 했다.

경찰은 김 의원의 전 보좌진으로부터 김 의원이 중요 물품을 금고에 보관한다는 진술을 확보하고 금고의 행방을 찾고 있다.

경찰은 해당 금고가 김 의원과 관련한 공천헌금 수수 의혹 등 각종 비위 혐의를 규명할 주된 물적 증거가 될 것이라고 보고 있다.