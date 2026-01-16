[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 김대희와 김준호가 설립한 기획사 JDB엔터테인먼트가 방송인 박나래와 결별 이유를 밝혔다.

15일 JDB엔터는 “박나래와 재계약 논의 당시 계약금을 두고 이견이 있었던 건 사실”이라면서도 “처음에는 계약금을 높게 불렀지만 조율, 어느 정도 원만히 합의했다”고 밝혔다.

이어 “계약금보다 활동 방향성이 달랐고, 의견이 잘 맞지 않았다. 재계약 시 3년을 함께 해야 하는데, 의견 충돌이 커 재계약하지 않았다”고 설명했다.

이날 한 매체는 박나래가 지난 2024년 JDB엔터와 재계약 논의 당시 거액의 계약금을 요구했다고 보도했다. 결국 박나래는 JDB와 결별, 1인 기획사 앤파크에서 활동했다. 다른 소속사들과 논의하는 과정에서 계약금 30억원가량을 원한 것으로 전해졌다.

앞서 전 매니저 A씨는 12일 “박나래는 나를 (JDB에서) 스카웃, 다재다능하게 현장 매니저, 팀장, 실장, 이사 등 모든 역할을 수행할 수 있다는 것을 알고 있었다”며 “박나래를 따라 나와 1년 동안 모든 업무를 수행했고 박나래도 내 역할에 만족하며 지냈다”고 했다. 그러면서 “당시 박나래가 JDB (대표) 박씨의 약점을 잡기 위해 ‘녹취를 해오라’고 요구했다. 해당 녹취를 박나래와 남자친구에게 전송했고 현재도 보관 중”이라고 주장했다.

이후 박나래가 지난해 7월 김준호·김지민 결혼식에 불참한 일도 재조명됐다. 박나래는 김지민과 절친한 사이다. 당시 박나래 측은 “개인 사정”이라고 전했다. 김준호·김지민에게 참석하지 못하는 이유를 설명했고 축의금은 전달한 것으로 알려졌다.

한편 박나래는 모든 활동을 중단하고 MBC ‘나 혼자 산다’와 tvN ‘놀라운 토요일’ 등에서 하차했다. 지난달 16일 “많은 분들에게 걱정과 피로를 준 점 무겁게 받아들이고 있다. 사실 관계를 차분히 확인해야 할 부분이 있어 법적 절차를 진행 중”이라며 “추가적인 발언이나 설명은 하지 않겠다. 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단”이라고 했다.