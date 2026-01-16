유방암 투병 엄마와 사는 정후군 후원 연 1000만원 이상 기부 ‘더네이버스클럽’ 등재

[헤럴드경제=조용직 기자] 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스는 격투기 선수 명현만이 국내 위기가정을 지원하기 위해 기부금을 전달했다고 16일 밝혔다.

명현만은 지난 해 12월 31일 서울 압구정 도무스(DOMVS) 전용 경기장에서 열린 ‘도무스 1’ 메인 이벤트 복싱 경기에서 김남신을 상대로 TKO 승을 거뒀다. 그는 이날 경기 현장에서 모인 후원금 전액을 굿네이버스에 기부했다.

굿네이버스와 명현만 측은 구체적으로 후원금 금액 규모를 밝히지는 않았다. 다만 당시 경기장에서 1000만원 단발의 후원과 높은 금액의 후원이 뒤따른 것을 감안하면 2000만원 정도로 추산된다.

전달된 기부금은 굿네이버스 국내 위기가정지원 캠페인에 소개된 정후(가명·6)군 가정을 돕는 데 우선 사용될 예정이다. 정후 군은 말기 암(유방암 3기) 투병 중인 엄마와 단둘이 살고 있으며, 엄마의 병원비와 생활비 지원이 절실한 상황이다. 굿네이버스는 국내 위기가정에 의료비, 생계비, 교육비 등 맞춤형 통합 지원을 제공하고 있다.

이번 기부를 계기로 명현만은 굿네이버스 특별 회원 모임 ‘더네이버스클럽’에 등재된다. ‘더네이버스클럽’은 연 1000만 원 이상 후원 회원 중 특별한 나눔 활동을 통해 후원 이상의 가치를 실현하고, 기부 문화 확산을 이끌어가는 모임이다.

명현만 선수는 “가장 잘할 수 있는 격투기로 누군가에게 도움이 될 수 있어 감사하다”라며, “기부 문화가 긍정적으로 확산되길 바란다”라고 전했다.

이태헌 굿네이버스 나눔마케팅본부장은 “국내 위기가정지원 캠페인을 통해 소개된 정후와 엄마의 사연을 접하고, 스포츠 팬들과 함께 전해주신 뜻깊은 나눔에 깊이 감사드린다”며, “굿네이버스는 우리 주변에서 어려움을 겪고 있는 가정과 아이들이 삶의 희망을 이어갈 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

한편, 명현만은 은퇴 후 ‘명현만의 간장게장’ 브랜드를 운영하며, 유튜브 채널을 통해 대중과 진솔하게 소통하고 있다. 최근에는 tvN ‘아이 엠 복서’에 출연하기도 했다.