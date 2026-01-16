[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 ‘민주당의 공천 뇌물·통일교 게이트 특검 수용’ 촉구 단식농성 도중 천하람 개혁신당 원내대표의 필리버스터를 시청하고 있다.


