[헤럴드경제=이상섭 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 16일 오전 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 ‘민주당의 공천 뇌물·통일교 게이트 특검 수용’ 촉구 단식농성 도중 천하람 개혁신당 원내대표의 필리버스터를 시청하고 있다.
입력 2026-01-16 08:59:46
[헤럴드경제(샌프란시스코)=최은지 기자] 전 세계 제약·바이오 산업의 자본과 기술이 집결한 ‘제44회 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC)’가 대장정을 마쳤다. 9000명 이상의 참석자와 1만2000건 이상의 1대 1 투자자 미팅이 예약되는 등 헬스케어 산업의 폭발적인 성장세를 증명했다. 글로벌 시장의 최대 화두는 인공지능(AI)과 ‘먹는 비만치료제’였다
[헤럴드경제=박혜림 기자] “팔아봐야 손해?” 얇은 두께와 디자인을 경쟁력으로 내건 ‘초슬림 폰’이 시장에서 자취를 감추는 모양새다. 일부 휴대폰 판매점에서는 초슬림폰 제품이 10만원도 안 되는 가격에 판매되는 등 찬밥 신세를 면치 못하고 있다. 디자인을 위해 성능을 희생하던 기존의 문법이 고객들에게 외면 받은 결과다. 이런 가운데 메모리 가격까지 급등하며 제조사들은 초슬림폰 양산을 잇따라 포기하고 있다. 14일 IT 업계에 따르면 중국 메이주는 이달 출시 예정이었던 초슬림 모델 ‘메이주 22 에어’의 출시를 취소했다. 메이주 22 에어는 애플의 아이폰 에어와 유사한 초슬림 제품이었다. 하지만 아이폰 에어의 흥행 부진과 더불어 메모리 가격 폭등에 발목이 잡혔다. 완즈창 메이주 그룹 CMO는 “4분기 이후 메모리 가격의 급격한 상승은 생산 비용뿐 아니라 스마트폰 사업 계획에도 큰 타격을 입혔다”고 말했다. 이에 앞서 중국 샤오미도 지난해 아이폰 에어를 겨냥해 개발했던 샤오미17 에어
[헤럴드경제=차민주 기자] “갤럭시 S25+, 100만원에 판매합니다.” (중고나라 게시글 중) “이 가격이면 새 폰 사지, 중고폰을 왜 사나” (커뮤니티 게시글 중) KT가 위약금 면제를 발표하면서 ‘가입자 이탈 러시’를 겪고 있는 가운데, 이 영향으로 중고폰 시장에 매물이 쌓이고 있다. KT 이용자가 기존 스마트폰을 잇달아 중고로 판매한 영향으로 풀이된다. 구매 수요보다 매물이 더 빠르게 쌓이면서, 출고가보다 50만원 싼 가격에도 구매자 찾기가 쉽지 않은 모양새다. 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면, 지난 31일 KT가 위약금 면제를 발표한 직후 가입자 이탈이 이어지면서 KT 중고폰 매물이 속속들이 올라오고 있다. 실제 구글 트렌드의 지난 30일간(2025년 12월 6일~2026년 1월 6일) 검색어 ‘KT 중고’의 검색량을 살펴본 결과, 해당 검색어는 지난 31일부터 점진적으로 증가해 지난 5일 검색 관심도 최고 수치인 ‘100’을 달성했다. 또 다른 유사 검색어인 ‘KT 중
[헤럴드경제=이영기 기자] 개그우먼 박나래 씨와, 한때 그를 도왔던 매니저들 사이의 갈등이 점입가경이다. 박씨의 ‘갑질 의혹’을 폭로한 두 매니저가 신청한 9000만원 상당의 박씨에 대한 부동산 가압류가 법원에서 인용됐으나 향후 소송을 벌이더라도 실제로 손에 쥐긴 어려울 수 있단 분석이다. 가압류 인용 결정 전에 박씨 측이 설정한 근저당권 때문이다. 법조계에서는 박씨의 근저당권 설정을 놓고 ‘이례적’이라는 해석을 내놨다. 서울서부지방법원은 최근 박씨의 전 매니저 신모 씨와 이모 씨가 신청한 박씨의 서울 용산구 이태원동 단독주택에 대한 9000만원의 가압류 신청을 인용했다. 신씨가 청구한 5000만원, 이씨가 청구한 4000만원에 신청 모두 받아들였다. 박씨의 자택은 지난 2021년 박씨가 경매를 거쳐 55억원에 낙찰 받아 화제가 된 단독주택이다. 방송에서는 이 집이 공개되기도 했다. 통상 가압류 결정 이후에는 민사소송을 통해 청구 금액을 받아낸다. 그러나 두 매니저가 청구한 금액을