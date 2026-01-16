민간 넘어 공공분양도…12가지 유형 개인 조건 따른 청약 가능 여부 확인

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 프롭테크 기업 직방이 개인별 청약 가능성과 경쟁력을 종합 분석하는 ‘청약진단 리포트’ 기능을 정식 출시했다고 16일 밝혔다.

청약진단 리포트 기능은 청약 정보를 단순히 나열하는 수준을 넘어, 개인의 조건을 기준으로 청약 가능성·경쟁력·전략을 하나의 리포트로 제공한다는 점에서 차별화된다.

청약진단 리포트는 사용자가 입력한 청약 가점 구성, 무주택 기간, 부양가족 수, 청약통장 납입 이력, 소득 및 자산 요건, 거주 지역 등을 바탕으로 작동한다. 이를 통해 일반공급과 특별공급 중 어떤 유형이 가능한지, 현재 점수가 최근 당첨자 평균 대비 어느 수준에 해당하는지, 경쟁 강도는 어떤지를 한눈에 확인할 수 있다.

특히 단순 점수 계산에 그치지 않고, 특별공급 10가지 유형과 일반공급(민간·공공)을 포함한 총 12가지 공급 유형을 기준으로 개인 조건에 따른 청약 지원 가능 여부를 한 번에 정리해 보여준다. 각 공급 유형별로 충족·미충족되는 자격 요건을 구분 안내해 사용자가 검토할 수 있는 청약 유형을 명확히 확인할 수 있도록 했다. 또한 개인의 조건을 바탕으로 지원 가능한 전용면적과 공급 방식을 함께 안내해 실제로 도전 가능한 청약 범위를 구체적으로 이해할 수 있도록 설계됐다.

그동안 청약은 규정이 복잡하고 변수도 많아, 개인이 자신의 위치를 객관적으로 파악하기 어려운 영역이었다. 많은 수요자들이 충분한 판단 없이 청약에 참여하거나, 자신의 조건과 맞지 않는 유형에 도전하는 경우도 적지 않았다. 직방은 이러한 문제를 ‘신청 이전 단계의 판단 공백’으로 보고, 이를 기술로 메우는 데 초점을 맞췄다.

청약진단 리포트는 기능 측면에서도 의미가 크다. 특히 공공분양 시장은 정책과 규제가 촘촘하게 얽혀 있어 민간 플랫폼이 다루기 까다로운 영역으로 꼽힌다. 직방은 복잡한 가점 체계와 자격 기준을 서비스 구조 안에 반영하며, 규제 환경에서도 확장 가능한 기술 역량을 갖추고 있음을 보여줬다.

이번 출시는 앞서 선보인 ‘청약신청하기’ 기능의 연장선에 있다. 청약신청하기가 복잡한 신청 절차를 간소화한 기능이었다면, 청약진단 리포트는 신청 이전 단계에서 필요한 판단과 준비를 지원한다. 청약의 전 과정을 하나의 흐름으로 연결하려는 전략이 보다 구체화됐다는 평가다.

직방 관계자는 “청약은 단순한 주거 선택을 넘어 개인의 자산 결정과도 맞닿아 있는 영역”이라며 “청약진단 리포트는 복잡한 조건 속에서 자신의 위치를 객관적으로 이해하도록 돕는 도구로, 앞으로도 주거 의사결정을 기술로 지원하는 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.