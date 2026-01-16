소방 대응 1단계 발령 후 진화 중 양재대로 일부 통제로 우회 안내

[헤럴드경제=이영기 기자] 강남의 마지막 판자촌으로 불리는 구룡마을에 화재가 발생했다. 현재까지 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 소방 당국은 인근 산으로 불이 번질 우려를 차단하기 위해 대응 1단계를 발령하고 인근 도로를 통제하고 있다.

소방 당국에 따르면 16일 오전 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구에서 화재가 발생해 32가구의 47명이 대피했다. 소방 당국은 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 보고 5시 10분께 대응 1단계를 발령하고 유지하고 있다.

대응 1단계는 관할 소방서의 인력과 장비로 진화가 가능한 화재에 발령된다. 진화 작업엔 소방 234명, 구청 120명, 경찰 70명 등 인력 427명과 장비 69대가 투입됐다. 소방 헬기 3대와 굴삭기 3대도 요청된 상태다.

이날 오전 5시께 “빈집에서 불이 났다”는 최초 신고를 받고 출동한 소방 당국은 불을 완전히 끄는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.

현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 3개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중이다.

강남구청은 “주변 차량은 우회하기를 바라며 인근 주민은 안전에 유의하시기를 바란다”는 안전안내 문자를 발송했다.