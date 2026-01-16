2026년 제1차 정비사업통함심의위원회 전농8구역·천호3-2구역·양재시장 조건부의결

[헤럴드경제=김희량 기자] 전농·답십리뉴타운의 마지막 퍼즐이라고 불리는 서울시 동대문구 전농8구역이 1760세대 대단지로 탈바꿈한다. 전농8구역의 완성과 함께 동북권 대표 뉴타운 전농·답십리 재정비촉진지구의 완성이 가시화될 전망이다.

16일 서울시는 전날 열린 제1차 정비사업 통합심의위원회에서 전농·답십리 재정비촉진지구 전농8구역 주택재개발 정비사업(신규) 심의안을 건축·경관·교통 등 총 7개 분야에 대해 통합심의해 조건부 의결했다고 밝혔다.

통합심의를 통과한 전농8구역은 11개 동, 지하 5층~지상 35층의 1760세대(공공주택 351세대 포함)의 공동주택이 공급된다.

대상지 북측에는 녹지 공간 확충을 위해 축구장 넓이(약 6700㎡) 규모의 공원을 조성하고 체력단련시설과 휴게공간 등이 마련된다. 공원 지하에는 공영주차장이 생길 예정이다. 남측에는 수영장(지상1층), 피트니스센터, 다목적체육강당 등 생활체육시설을 조성해 입주민뿐 아니라 인근 주민이 이용할 수 있을 전망이다.

서울시는 정비사업 공정촉진방안에 따라 자치구와 협의해 사업시행계획인가와 관리처분계획인가 절차를 신속히 진행할 계획이다.

최진석 서울시 주택실장은 “전농8구역 개발사업이 본궤도에 오르게 된 만큼 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “오랜 기간 노후 주거 여건에 불편을 겪어왔던 청량리역 인근 주민에게 보다 쾌적하고 안전한 생활환경을 제공할 것으로 기대된다”고 말했다.

강동구 천호동 397-419번지 일대(이하 천호3-2구역)에는 공동주택 421세대가 들어선다. 서울시는 전날 천호3-2구역 주택정비형 재개발사업에 대해서도 조건부 의결했다.

이번 통합심의 통해 지하3~지상23층 6개동 규모로 총 421세대(공공 74세대 포함) 공동주택이 조성되며 공영주차장 77면, 근린생활시설 등이 함께 들어선다.

주차공간이 부족한 지역 여건을 반영해 공공 기여를 강화했다. 공동주택 하부에 공영주차장을 입체적으로 조성해 고분다리 전통시장 방문객 이용 편의를 높이고 인근 지역 주민 주차 불편도 완화한다.

최진석 실장은 “이번 통합심의로 천호동 일대 재개발사업이 탄력을 받아 2029년 착공에 이를 것으로 예상된다”며 “지역 자원을 활용하고 주민에게 필요한 시설을 공급해 지역사회 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.

38년 된 서초구 양재시장은 10층 규모 복합건물로 재탄생한다. 이번 정비사업 통합심의위에서는 양재동 1-7번지 일대 양재시장 시장정비사업에 대한 건축·교육 심의안을 조건부 의결됐다.

양재시장은 지하 4층~지상 10층 규모의 근린생활시설, 판매시설, 업무시설 등이 복합된 상가 건물로 탈바꿈하며 상반기 중 사업시행인가를 받을 전망이다.

공공기여시설로는 지상 2층에 연면적 231㎡ 규모의 다목적 커뮤니티 공간을 조성한다. 말죽거리 골목형상점가 상인 간의 상생 발전을 지원하고 서초구 관내에 부족한 회의실ㆍ교육장으로도 활용해 공공성을 확충할 계획이다.

김창규 서울시 균형발전본부장은 “지역경제에 새 활력을 불어넣을 양재시장 시장정비사업이 신속 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.