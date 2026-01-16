주민 참여형 공동체 사업 15개 단체 선정…최대 400만원 지원 청년, 동행, 녹색, 우리, 공동체공간 활성화 등 5개 분야

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 성북구(구청장 이승로)는 마을공동체 활성화를 위해 ‘2026년 성북구 마을만들기 공모사업’을 진행한다.

이번 공모사업은 지역 주민들이 자발적으로 참여해 자신들의 마을 환경을 개선하고 마을 공동체의 유대감을 강화하는 다양한 프로그램을 지원하는 사업으로, 총 15개 단체를 선정할 예정이다.

사업 기간은 올해 6월부터 10월까지이며, 전체 지원 예산은 4000만원이다. 선정된 참여 모임에는 단체별로 200만원에서 최대 400만원까지 지원한다.

공모 분야는 ▲청년주도 마을공동체 활동 ‘청년마을’ ▲사회적 약자와 더불어 함께하는 ‘동행마을’ ▲기후위기 대응을 위한 ‘녹색마을’ ▲주민 수요에 따른 자유 주제 활동인 ‘우리마을’ ▲주민 이용 시설 등 공동체 공간 활동을 지원하는 ‘공동체공간 활성화’ 5개 분야다.

거주지 또는 생활권(직장, 학교 등)이 성북구인 주민모임(5인 이상)이나 단체(비영리민간법인, 비영리민간단체 등), 주민이용시설 등의 공동체 운영회면 누구나 공모에 참여할 수 있다.

심사는 신청 사업의 필요성, 창의성, 지역 자원 활용을 통한 연계성 등을 기준으로 진행되며, 최종 선정 결과는 4월 중 발표될 예정이다.

성북구는 주민들의 이해와 참여를 위해 사업 분야별 지원 조건, 사업 계획서 작성 방법 등을 안내하는 사전상담을 진행한다. 사전상담은 1월 15일부터 28일까지 온라인으로 신청할 수 있다.

공모 신청은 1월 15일부터 2월 5일까지 담당자 전자우편을 통해 접수하며, 자세한 사항은 성북구청 누리집을 통해 확인할 수 있다.

구 관계자는 “마을만들기 공모사업이 주민들이 삶의 질을 높이고 공동체의 소속감을 느끼게 할 중요한 기회가 될 것이며, 다양한 아이디어와 창의적인 사업들이 지역사회에 긍정적인 변화를 가져올 것”이라고 말했다.