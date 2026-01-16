참석 시간 맞춰 ‘홀로 필리버스터’ 종료 전망

[헤럴드경제=김해솔 기자] 여권이 단독 추진하는 ‘2차 종합특검법’에 반대하며 필리버스터(무제한 토론)를 진행 중인 천하람 개혁신당 원내대표가 16일 예정된 청와대 오찬에 참석, 이재명 대통령에게 종합 특검법에 대해 항의키로 했다.

개혁신당 지도부 관계자는 이날 오전 헤럴드경제와의 통화에서 “천 원내대표가 (청와대 오찬에) 가기로 했으니 그 시간에 맞춰 (필리버스터를) 끝낼 것”이라고 말했다. 천 원내대표는 이 대통령에게 2차 종합 특검법의 부당성 등을 강하게 역설할 것으로 전해졌다.

앞서 야권은 전날 더불어민주당이 추진하는 ‘2차 종합특검법’에 반대하며 필리버스터(무제한 토론)에 돌입했고, 천 원내대표가 첫 주자로 나섰다. 천 원내대표는 이날 오전 7시 30분 기준 16시간 가까이 혼자서 필리버스터를 이어가고 있다.

이 대통령은 이날 청와대 상춘재로 여야 정당 지도부를 초청해 오찬 간담회를 진행한다. 새해를 맞아 국정 운영의 주요 방향을 공유하고 민생 회복과 국정 안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리다.

국민의힘은 참석을 거절했고 개혁신당은 당초 참석 의사를 밝힌 것으로 알려졌지만, 천 원내대표의 필리버스터 돌입으로 참석 여부 자체가 불투명해진 상황이었다. 이준석 대표는 현재 해외 순방 중이다.