저소득층·맞벌이 가정 자녀 390명 대상

이순희 서울 강북구청장 [연합]
[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 강북구(구청장 이순희)는 겨울방학을 맞아 관내 저소득층과 맞벌이 가정 자녀를 대상으로 ‘신나는 방학–가보고 싶은 교실’을 운영한다고 밝혔다.

13개 동 주민자치회가 주관하는 이번 프로그램은 방학 기간 아이들의 학습 능력과 창의력, 인성을 고루 키우기 위해 마련했다. 각 동 자치회관 등에서 약 390명의 아이가 참여할 예정이다.

프로그램은 학습지도, 현장학습, 인성 개발 및 창의력 프로그램 등 세 분야, 총 27개로 구성됐다. 학습지도 분야에서는 국어와 수학 보충수업, 개별지도가 이뤄지며 영어 회화와 그림책 심리미술테라피 등도 함께 운영된다. 현장학습 프로그램으로는 마을 자원을 활용한 체험 활동과 스마트팜 체험 등이 진행된다.

신나는 방학-가보고 싶은교실 모습. [강북구 제공]
이와 함께 아이들의 사고력과 사회성 함양을 돕는 요리, 공예, 독서, 보드게임, 미술 등 21개의 인성·창의력 프로그램도 제공된다. 방학 기간 독서와 자기계발 활동에 참여할 수 있도록 동 마을문고도 개방된다.

구 관계자는 “가보고 싶은 교실은 아이들이 의미 있는 경험을 쌓을 수 있도록 돕는 프로그램”이라며 “앞으로도 지역 자원을 적극 활용해 주민과 함께하는 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.


