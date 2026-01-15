[헤럴드경제=박혜원 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라 대통령이 평화 협상의 걸림돌이라는 도널드 트럼프 대통령 발언에 러시아 정부 측이 맞장구를 쳤다.

15일(현지시간) 타스 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 브리핑에서 트럼프 대통령과 의견이 일치하느냐는 질문에 “동의한다. 실제로 그렇다”고 말했다.

트럼프 대통령은 전날 공개된 로이터 통신 인터뷰에서 우크라이나 상황이 아직도 끝나지 않은 이유로 “젤렌스키”라고 답했다. 그 이유로는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 비교해 젤렌스키 대통령이 협상에 나설 준비가 되지 않았다고 발언했다.

페스코프 대변인은 “푸틴 대통령과 러시아 측은 여전히 (대화에) 열려 있다. 러시아의 입장을 잘 알려졌다. 이는 미국 협상가들에, 트럼프 대통령에게, 키이우 정권의 지도부에 잘 알려졌다. 이 입장은 일관적”이라고 강조했다.

그는 “키이우 정권의 상황은 날마다 악화하고 있다”며 “키이우 정권이 의사 결정을 할 수 있는 통로가 좁아지고 있다”며 우크라이나를 압박했다.

그러면서 젤렌스키 대통령이 지난해 5월 임기가 만료됐음에도 계엄령을 이유로 계속 대통령직을 수행하는 점을 문제 삼으며 “작년에 젤렌스키가 책임을 지고 적절한 결정을 내려야 할 때라고 말했지만 키이우는 아직 그렇게 하지 않고 있다”고 지적했다.

트럼프 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 사위 재러드 쿠슈너가 협상안 논의를 위해 러시아를 방문할 가능성에 대해서는 “날짜가 합의되는 대로 그런 방문이 이뤄지길 희망한다”며 러시아와 미국이 대화를 지속하는 것이 중요하다고 강조했다.

그는 푸틴 대통령이 신전략무기감축조약(New START)을 1년 연장하자고 제안한 것과 관련해 아직 미국의 답을 기다리는 중이라고 밝혔다. 러시아와 미국이 주요 핵무기 수를 제한하는 뉴스타트는 다음 달 5일 만료된다.

페스코프 대변인은 “이는 아주 중요한 주제”라며 “물론 더 유익한 문서와 더 유익한 계약이 모두에게 필요하지만 이런 합의는 도달하기까지 매우 복잡하고 긴 시간이 걸린다”고 말했다.

또 푸틴 대통령이 중국과 글로벌 사우스 국가들이 참여하는 평화유지군을 우크라이나에 배치하는 것에 동의할 수 있다는 보도에 대해서는 “확인할 수 없다”며 답을 거부했다.