[헤럴드경제=박혜원 기자] 경찰이 김병기 더불어민주당 의원을 둘러싼 각종 의혹의 ‘핵심 물증’으로 꼽히는 개인 금고 추적에 수사력을 쏟고 있다.

15일 서울경찰청 공공범죄수사대는 동작구 대방동에 위치한 김 의원 차남 자택 관리사무소를 찾아 엘리베이터 폐쇄회로(CC)TV를 확인하는 등 수색 작업을 벌였다.

경찰은 전날 김 의원 차남 자택 압수수색에도 금고를 찾지 못했다. 이에 압수수색에 대비해 금고를 옮겼을 가능성을 염두에 두고 이날 엘리베이터 CCTV 영상까지 확인했으나 금고 행방은 파악하지 못했다.

경찰은 금고가 작지 않은 크기라 CCTV에 띄지 않게 은닉해 옮겼을 가능성은 적다고 보는 것으로 알려졌다. 그런 만큼 경찰이 해당 CCTV를 임의제출 방식으로 확보한 뒤 시간을 들여 전방위 영상 분석에 나설 가능성도 제기된다.

경찰은 공천헌금 수수 등 김 의원을 둘러싼 여러 비위 의혹의 최초 폭로자인 전 보좌진으로부터 김 의원이 중요 물품을 금고에 보관한다는 진술을 확보한 것으로 전해졌다.

강제수사에 나선 경찰은 전날 압수수색영장에 금고를 적시하고 김 의원과 차남 자택 등 6곳을 뒤졌으나 발견되지 않으면서 수색 범위를 넓히고 있다.

일각에선 경찰이 금고를 쫓고 있다는 사실이 보도된 만큼 이미 중요 물품들은 금고 내부에서 사라졌을 수 있다는 말도 나온다. 공천헌금을 자수한 전직 동작구의원들은 이미 돈을 돌려받았다고 진술한 점에서, 김 의원의 금고를 찾아도 혐의와 관련된 물증이 발견될지 미지수란 분석도 있다.