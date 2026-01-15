[헤럴드경제=박혜원 기자] 서울 민간아파트의 1평(3.3㎡) 분양가격이 또다시 역대 최고치를 경신했다.

15일 주택도시보증공사(HUG)가 공표한 민간아파트 분양가격 동향에 따르면 최근 1년간 전국에서 신규 분양된 민간아파트의 단위면적(㎡)당 평균 분양가격은 작년 12월 말 기준 611만9000원으로 집계됐다. 이는 전월 대비 0.92% 오른 금액이다. 1평으로 환산하면 2022만7000원이다.

서울의 ㎡당 평균 분양가는 1594만원으로 전월 대비 4.48% 올랐다. 1평 기준으로는 5269만5000원으로 집계됐다.

전국과 서울 모두 역대 최고 분양가를 경신했다.

서울은 작년 12월 분양한 역삼센트럴자이의 분양가가 영향을 미친 것으로 풀이된다.수도권 전체 평균은 ㎡당 974만2000원으로 전월 대비 4.05% 상승했다. 5대 광역시·세종시(649만8000원)는 전월 대비 0.43%, 기타지방(424만1000원)은 0.29% 각각 하락했다.

작년 12월 전국 신규 분양 민간아파트 물량은 9482가구로 전월 대비 1876가구 감소했다. 서울은 87가구 분양됐고, 수도권 전체로는 6235가구로 전월보다 1783가구 줄었다.

5대 광역시와 세종시(1944가구)는 493가구 늘었고 기타지방(1303가구)은 586가구 감소했다.

HUG 월별 평균 분양가는 해당 월을 포함, 공표 직전 12개월간 분양보증서가 발급된 민간 분양사업장의 평균 분양가격이다.