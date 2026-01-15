[헤럴드경제=박혜원 기자] 정부가 국내 인공지능(AI)의 자생력을 키우기 위해 추진한 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트(이하 독파모 프로젝트) 경쟁 결과가 나온 가운데,

15일 과기정통부와 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국정보통신기술협회(TTA)는 독파모 프로젝트 1차 단계평가 결과 5개 컨소시엄 가운데 네이버클라우드와 NC AI가 탈락했다고 밝혔다.

네이버클라우드는 발표 직후 긴급 회의를 가진 뒤 입장문을 내고 “과기정통부의 판단을 존중한다”며 “앞으로 AI 기술 경쟁력을 높이기 위해 다각적인 노력을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

과기부는 탈락 업체들에 ‘패자부활전’ 출전도 제안했으나 네이버클라우드 측은 별도로 출전을 검토하지 않고 있는 것으로 알려졌다.

NC AI는 아직 별도 입장을 내지 않고 있다. NC AI 관계자는 “패자부활전에 참여할지 말지도 아직 입장을 따로 낼 단계는 아닌 것 같다”고 말했다.

반면 1차 평가를 통과한 3개 팀은 정부의 평가 결과 발표에 일제히 환영의 뜻을 발표했다.

LG AI연구원은 입장문을 통해 “LG AI연구원의 ‘K-엑사원(EXAONE)’이 가장 우수한 성적으로 2차 단계로 진출했다”며 “LG는 ‘K-엑사원’이 벤치마크 평가, 전문가 평가, 사용자 평가에서 모두 최고점을 받으며 AI 기술력을 입증한 것”이라고 평가했다.

SK텔레콤은 “독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 2단계로 진출하게 돼 영광으로 생각한다”며 “앞으로도 대한민국 AI 생태계 발전을 위한 노력을 지속하고 AI 생태계 활성화에 기여해 글로벌 AI 3강으로 가기 위한 역할을 다할 것”이라고 강조했다.

업스테이지 역시 “정부의 아낌없는 지원을 바탕으로 좋은 결과를 낼 수 있게 되어 감사하고 기쁘게 생각한다”며 “2차수부터는 스탠퍼드와 뉴욕대 등의 합류를 통해 기술력을 한 단계 더 끌어올려 빅테크 기업들을 압도하는 글로벌 최고 수준의 모델을 완성해 나갈 것”이라고 말했다.