[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데백화점(대구점·상인점)이 신년 첫 정기 세일의 대미를 장식할 파격적인 할인 행사를 펼친다고 15일 밝혔다.

롯데백화점은 오는 16일부터 22일까지 대구점과 상인점에서 동시에 ‘신년 세일 마무리 특집전’을 진행한다.

이번 행사는 막바지 한파에 대비해 겨울 의류를 마련하려는 고객을 위해 최대 85% 할인율을 앞세운 것이 특징이다.

먼저 대구점은 여성 고객을 위한 대규모 패션 행사에 집중한다.

지하 2층 행사장에서는 여성 대표 브랜드인 ‘BCBG’와 ‘올앤선드리’가 참여하는 패밀리 대전을 열고 겨울 상품을 최대 85% 할인 판매한다.

3층 행사장에서도 디자이너 브랜드 ‘디루치아노초대전’을 통해 겨울 아이템을 최대 70% 할인된 가격에 선보인다.

상인점은 초특가 아우터와 프리미엄 리빙으로 승부수를 띄었다.

지하 1층 특설행사장에서는여성 셀렉트숍‘쿨키튼’ 코트를 2만 원에패딩 점퍼를 5만 원이라는 파격적인 가격에 판매해 알뜰 쇼핑족을 공략한다.

영캐주얼 브랜드 ‘숲(SOUP)’의 코트와 무스탕도 최대 30% 할인가에 만날 수 있다.

리빙상품군 혜택도 강화했다.

4층 특설행사장에서는 프리미엄 식기 ‘빌레로이앤보흐’는 최대 50% 할인하며,침구 브랜드 ‘운현궁’은 구스솜 이불(Q)을 55만원에 한정 판매한다.

특히 리빙행사 상품 구매 시에는 금액대별 7% 상당의 롯데모바일 상품권을 증정해 체감 혜택을 높였다.

유현권 롯데백화점 대구점장은“신년 정기 세일 마지막 주말을 맞아 고객 선호도가 높은 브랜드를 중심으로 파격적인 가격 혜택을 준비했다”며“고물가 시대에 합리적인 가격으로 겨울상품을 장만할 수 있는 특별한 쇼핑 기회가 될 것”이라고 말했다.