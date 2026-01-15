지하 2층 ~ 지상 29층, 총 1275가구 분양 오는 20일부터 청약…28일 당첨자 발표

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 경기도 오산시 내삼미동 905번지 일원(내삼미2구역 지구단위계획구역 A1블럭)에 공동주택개발사업으로 조성되는 ‘북오산자이 리버블시티’ 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다고 15일 밝혔다.

북오산자이 리버블시티는 지하 2층~지상 최고 29층으로 총 10개동, 59~127㎡(이하 전용면적) 총 1275가구 대규모 단지로 조성된다. 일반분양 가구수는 ▷59㎡ 382가구 ▷74㎡ 280가구 ▷84㎡ 502가구 ▷99㎡ 108가구 ▷126㎡PH 2가구 ▷127㎡ PH 1가구로 중소형부터 펜트하우스까지 다양한 타입으로 구성돼 수요자들의 선택의 폭을 넓혔다.

청약은 한국부동산원 청약홈에서 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 해당지역, 22일 2순위 청약을 순차적으로 진행한다. 당첨자 발표일은 28일이며, 정당계약은 2월 8~10일 3일간 진행된다.

북오산자이 리버블시티는 동탄신도시와 세교지구의 풍부한 생활 인프라를 누릴 수 있는 편리한 주거환경을 갖췄다. 트레이더스 홀세일 클럽 동탄점, 이마트 오산점 등의 대형 쇼핑시설과 한림대학교 동탄성심병원을 차량으로 편리하게 이용할 수 있다.

또한 단지는 직주근접형 입지를 갖췄다. 삼성전자 기흥·화성 사업장과 평택캠퍼스, 수원 삼성디지털시티와 LG 디지털파크, 동탄 테크노밸리, 동탄 일반산업단지, 오산가장일반산업단지 등 차량으로 출퇴근 가능하다. 단지 인근으로 수도권제2순환고속도로 북오산IC가 위치해 서울과 수원·용인·평택 등 수도권 주요 지역으로의 이동이 용이하다.

단지는 남향 위주의 판상형 설계로 채광과 통풍이 우수하며, 넓은 동간 거리를 확보해 일조량, 조망권을 강화했다. 주차공간은 가구당 1.49대다. 주택형별로 드레스룸, 팬트리 등 다양한 공간 옵션을 마련해 공간 효율성을 높였다.

단지 중심부에는 중앙마당과 티하우스가 조성되며, 다양한 수목이 어우러진 자이의 시그니처 조경인 엘리시안 가든도 마련된다.

자이만의 특화 커뮤니티인 ‘클럽 자이안’에는 골프연습장과 피트니스센터, 필라테스, 그룹운동(GX)룸 등 다양한 운동시설과 사우나, 작은 도서관, 독서실, 게스트하우스 등 입주민의 라이프스타일을 고려한 다양한 편의시설이 조성될 예정이다.

GS건설 분양 관계자는 “북오산자이 리버블시티는 우수한 교통환경과 동탄신도시의 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 오산의 핵심 입지에 자리해 실거주와 미래가치를 모두 갖춘 단지로 평가받고 있다”며 “대단지 브랜드 아파트의 이점을 바탕으로 오산 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 선보일 것”이라고 밝혔다.