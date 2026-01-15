‘통화정책방향 기자간담회’ “국민연금 수급 도움 많이 돼”

[헤럴드경제=김벼리·유혜림 기자] 이창용 한국은행 총재는 당국의 강력 개입에도 올해 초 원/달러 환율이 다시 오른 상황에 대해 4분의 3은 달러화 강세 등 외부 요인에 따른 것이었다고 설명했다. 지난해 말 환율 상승의 4분의 3이 수급 불균형 등 내부 요인 때문이었다고 했던 것과 대조적이다.

이 총재는 15일 ‘통화정책방향 기자간담회’에서 “연말에 했던 수급 안정화 정책이 전혀 효과가 없었다고 단정하지는 않는다”며 “그 과정을 통해 우리가 생각했던 약점이 무엇인가 확인하는 기회가 됐다고 평가한다”고 말했다.

그는 “지난해 12월에 환율이 1480원대로 올라갔을 때 변동성이 아니라 환율 수준을 보고 개입을 한 것은 여러 국제적인 요인과 관계없이 우리만 홀로 절하가 돼서 펀더멘털(기초 요건)과 괴리가 됐고, 한국경제와 원화의 비관론이 팽배해서 기대감이 한쪽으로 쏠리는 것 같아 개입을 하지 않으면 여러 부작용이 있었을 것으로 판단했기 때문”이라고 말했다.

당국의 개입 이후 환율이 급락했다 다시 1470원까지 올라간 것과 관련해서는 “그중에 4분의 3 정도는 달러화 강세가 있었고, 엔화 약세가 있었고, 베네수엘라 등 지정학적 리스크가 있었다”며 “12월에는 달러와 무관하게 환율이 올랐는데, 이번에는 4분의 1 정도만 우리(내부)만의 요인으로 올라갔다”고 설명했다.

환율 안정화에 대한 국민연금의 기여에 대해서도 감사를 표했다. 이 총재는 “국민연금이 12월 말 이후 지금까지 환 헤지를 시작해서 물량이 꾸준히 나오고 있고, 해외로 나가는 물량도 줄여줘서 수급 요인에서는 많은 도움이 되는 방향으로 바뀌었다”고 평가했다.

다만 이 총재는 “1월에도 국민연금을 제외한 개인 투자자들의 해외 주식 투자 자금은 지난 10월, 11월과 유사하거나 빠른 속도로 지속되고 있다”며 “우리나라 주식 시장이 이렇게 좋은데도 미국 주식이 더 오르거나 해외 환율이 저하된다는 기대가 아직도 계속되고 있는 상황”이라고 덧붙였다.

그러면서도 그는 “특정 집단을 탓했다고는 하지 말아달라”며 “그것이 잘못됐다는 것이 아니라 지금 이런 흐름이 계속되고 있기 때문에 장기적으로 안정화를 위해서는 시장의 수급 쏠림과 환율이 계속 절하될 것이라는 기대를 바꿔줘야 할 필요는 계속되고 있다”고 강조했다.

한편, 연간 200억달러 규모의 대미 투자와 관련해서는 “한미 협상 문구에는 외환 시장에 불안을 주는 정도가 되면 투자 액수를 조정할 수 있게 돼 있다”며 “지난번에 말씀드린 대로 외환시장이 불안할 때는 200억달러가 못 나간다”고 말했다.