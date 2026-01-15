[헤럴드경제=이원율 기자]1980년대 중국 현대 바둑의 길을 연 전설적인 ‘바둑 영웅’ 녜웨이핑 9단이 향년 74세로 별세했다고 중국바둑협회가 15일 밝혔다.

녜웨이핑은 전날 오후 베이징 자택에서 지병으로 영영 눈을 감았다.

녜웨이핑은 1952년 중국 허베이성 선저우에서 출생했다. 바둑은 아홉살 때 처음 배웠다. 이후 1975년 중국바둑선수권대회에서 우승하며 1인자로 자리매김했다.

그는 1982년에 9단에 올랐다. 이후 1985년에 시작된 중일 슈퍼대항전에서는 파죽의 11연승을 거둬 중국의 3회 연속 승리를 이끌었다. 당시 녜웨이핑은 ‘철의 수문장’, 중국의 국가적 영웅으로 불리기도 했다. 당시 중일 슈퍼대항전에서 패한 일본 프로기사들은 단체로 삭발하는 수모도 겪었다. ‘바둑 올림픽’으로 불리는 응씨배 또한 대만 재벌 잉장치가 녜웨이핑을 위해 만들었다는 후문이 있었다. 하지만 제1회 대회에서 한국 대표로 혼자 참가한 조훈현 9단이 결승 5번기에서 녜웨이핑을 3-2로 누르고 초대 챔피언이 섰다.

응씨배 결승에서 조 9단에게 진 녜웨이핑은 이후 후지쓰배와 동양증권배 등에서도 준우승에 그쳤다.

현역에서 물러난 후에는 창하오 9단과 구리 9단을 길러내는 등 후배 양성에도 힘썼다. 다수의 바둑 저서를 출간한 적도 있었다.

2019년 11월에는 조 9단과 서울 한국기원 바둑TV스튜디오에서 열린 ‘초대 응씨배 제패 30주년 특별대국’에서 다시 마주했다. 당시 두 기사는 초반부터 치열한 공방을 주고 받았지만, 승부의 추는 녜웨이핑에게 기울었다. 당시 녜웨이핑은 “30년 전의 빚을 갚았다”고 말하기도 했다.

시진핑 주석은 공식석상 중 녜웨이핑 9단을 여러 번 만났다. 그를 ‘중국 바둑의 자존심’, ‘중국 문화의 대표 인물’로 칭하기도 했다.

녜웨이핑은 국가체육위원회와 중국바둑협회로부터 기성 칭호도 받았다.