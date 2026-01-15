3분기 누적 순이익 2조원 하회 수수료 인하·대출 규제로 악화 신사업발굴·제휴로 돌파구 마련

카드업계 지난해 순이익이 ‘레고랜드 사태’ 직후보다 줄어들 것이라는 관측이 나온다. 이에 카드업계는 스테이블코인 등 신사업 발굴과 더불어 유명 브랜드 제휴, 법인 영업 강화 등 전방위적인 돌파구 마련에 나서고 있다.

15일 금융감독원에 따르면 8개 전업 카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·하나·우리·BC)의 지난해 3분기 누적 순이익은 1조8917억원으로 집계됐다. 전년 동기(2조2240억원) 대비 14.9% 감소한 수치다. 3분기 누적 순이익이 2조원을 밑돈 것은 2021년 이후 최근 5년 내 지난해가 유일하다.

지난해 분기별 평균 순이익(약 6300억원)을 고려할 때, 연간 순이익은 약 2조 5200억원 수준에 그칠 전망이다. 이는 레고랜드 사태 여파로 조달금리가 급등해 수익성이 크게 악화했던 2023년 연간 순이익(2조5823억원)보다 낮은 수치다.

수익성 악화의 원인으로는 카드 본업인 신용판매의 성장세 둔화가 꼽힌다. 가맹점 수수료 인하와 소비 위축으로 결제 서비스 실적이 주춤한 데다, 카드론 등 금융사업마저 대출 규제에 가로막혔기 때문이다.

영업 환경이 변하면서 카드 모집인도 설 자리를 잃고 있다. 여신금융협회에 따르면 지난해 말 기준 신용카드 모집인은 3324명으로, 정점이었던 2016년(2만2872명) 대비 7분의 1 수준으로 줄었다. 온라인 가입 확산과 카드사의 비용 절감 기조가 맞물린 결과다.

한 업계 관계자는 “인구 감소로 개인카드 시장 성장이 한계에 다다랐다”며 “대면 영업 대신 플랫폼 협업이나 디자인 강화 등 젊은 층을 겨냥한 마케팅으로 패러다임이 바뀌는 추세”라고 설명했다.

카드사들은 돌파구 마련을 위해 사업 구조 재편에 속도를 내고 있다.

KB국민카드는 지난달 조직 개편을 통해 법인카드 영업력 강화에 나섰다. 기존 13개 지역단이 수행하던 개인·기업영업을 분리해, 수도권과 지방 핵심권역에 18개 기업 전담 영업 부서(우수기업영업부 4개·기업영업부 14개)를 신설했다. 은행 법인 고객과의 연계성을 극대화해 포화 상태인 개인 시장 대신 법인 시장에서 승기를 잡겠다는 전략이다.

현대카드는 프리미엄과 저가형으로 양극화된 시장 상황에 맞춰 연회비 8만원대의 준고급형 상품인 ‘부티크’를 선보였다. 호텔·외식 등 특정 타겟층을 위한 혜택을 강화해 중간층 고객을 선점하겠다는 계산이다.

제휴 마케팅 경쟁도 뜨겁다. 현대카드와 제휴를 맺었던 배달의민족과 스타벅스는 지난해 계약 만료 후 각각 신한카드·삼성카드와 손을 잡았다. 올해 현대카드와 제휴계약이 끝나 시장에 나오는 무신사·네이버·대한항공이 어떤 카드사와 손잡을지도 업계 관심사다.

블록체인을 활용한 스테이블코인 결제 사업도 차세대 먹거리로 거론된다. 정완규 여신금융협회장은 신년사에서 “원화 스테이블코인 도입이 가시화한 만큼 카드사 인프라를 활용해 적극 참여하겠다”고 밝힌 바 있다.

다만 스테이블코인이 제도권에 안착할 경우, 카드사나 PG사를 거치지 않는 직결제가 가능해져 오히려 카드사의 입지를 위협할 수 있다는 우려도 공존하고 있다. 정호원 기자