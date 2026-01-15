[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 경기 둔화와 고물가 기조가 지속되는 가운데, 민생 안정과 지역경제 회복에 활력을 불어넣기 위해 2026년 상반기 지방재정 신속집행을 선제적으로 추진한다고 15일 밝혔다.

올해 상반기 목표액은 재정집행 분야 1725억 원, 소비·투자 분야는 1526억 원이다.

특히 상반기 집행이 지연되기 쉬운 이월사업과 대규모 투자사업을 중점 관리 대상으로 지정해, 관행적인 이월을 최소화하고 사업별 집행계획에 따른 공정 관리와 사전 절차를 강화해 불용과 지연을 줄일 계획이다.

공공 공사 시설비와 감리비는 조기 설계와 발주로 상반기에 집행이 가능하도록 관리한다. 선금·기성금 지급과 계약 특례 제도도 활용한다. 이를 통해 투자사업 추진 속도를 높이고 재정 집행의 체감 효과를 강화한다는 설명이다.

재정 운용 상황을 체계적으로 관리하기 위해 ‘신속집행 추진단’도 운영한다. 추진단은 부서별 집행 실적을 상시 점검하고, 집행이 부진한 사업에 대해서는 원인 분석과 함께 개선 대책을 마련한다. 아울러 취약계층 지원과 소상공인 관련 사업 등 민생과 직결되는 예산은 우선 집행해 주민 체감도를 높일 계획이다.

아울러 구는 재정 투입 효과가 지역경제 활성화로 직접 이어질 수 있도록 관내 업체의 수의계약 참여 확대도 함께 추진한다.

발주부서와 관내 업체 간 맞춤형 계약 정보 제공과 계약 실무 교육을 진행한다. 분기별 발주계획 공유와 수의계약 업체 소개 게시판 운영을 통해 부서 간 정보 연계를 강화할 예정이다.

최호권 영등포구청장은 “상반기 신속 예산집행은 지역 경제에 실질적인 도움이 되도록 하는 데 의미가 있다”라며 “계획적인 재정 집행과 관내 업체 수의계약 참여 확대로 민생 안정과 지역경제 회복에 행정 역량을 집중하겠다”라고 전했다.