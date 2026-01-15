‘이츠웰참치’ 복합세트 첫선…고물가에 실속형 확대 K-디저트 강화, 발사믹으로 프리미엄 수요 공략

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당이 설을 맞아 다양한 구성의 선물세트 209종을 선보인다고 15일 밝혔다. 고물가를 고려해 실속형 제품을 확대하고, 최신 트렌드를 반영한 프리미엄 디저트 등을 선보인다.

우선 ‘실속’과 ‘활용도’에 집중했다. 명절 인기 선물로 손꼽히는 ‘스팸’과 ‘참치’를 함께 구성한 실속형 복합 세트를 새롭게 출시한다. CJ제일제당이 명절 선물세트로 처음 선보이는 참치는 B2B(기업간거래) 현장에서 맛과 품질을 인정받아온 CJ프레시웨이의 ‘이츠웰 순살참치’ 제품으로 구성했다.

가정 내 활용도가 높은 간장의 경우 CJ제일제당의 동반성장 브랜드 ‘즐거운동행’ 제품으로 재편하며 상생의 가치를 더했다. 이를 통해 세트 구성을 최적화, 가격 부담은 낮추면서 풍성함은 더했다.

프리미엄 디저트도 강화했다. 말차 트렌드를 겨냥한 ‘우리밀 말차 웨이퍼샌드’부터 신세계푸드와 협업해 전통의 맛을 현대적으로 재해석한 ‘샌드쿠키’, 견과류 전문기업 바프(HBAF)와 손잡고 선보이는 ‘호두&피칸 정과세트’ 등을 통해 K-디저트 선물 시장을 본격적으로 공략한다는 계획이다.

프리미엄 수요에 대응해 지난 추석 첫 론칭한 프리미엄 선물세트 브랜드 ‘르 구떼(Le Goûter)’ 신제품을 출시한다. 유럽의 식문화를 담은 ‘르 구떼’는 기존 프리미엄 올리브유에 이어 ‘피오리니 발사믹 식초’를 추가로 선보인다. 올리브유와 발사믹 식초, 전용 샷잔을 포함한 시그니처 세트도 준비했다.

2026년 ‘붉은 말의 해’를 기념하는 특별한 패키지도 있다. ‘스팸’과 ‘비비고 직화구이 캔김’ 등 인기 제품에 강렬하고 역동적인 붉은 말 디자인을 입힌 한정판 에디션을 공식몰 CJ더마켓 전용 제품으로 선보인다.

지난 추석 큰 사랑을 받았던 이색 선물세트 라인업도 눈에 띈다. 한정판 열풍을 선도하며 화제를 모았던 ‘스팸 골드바’와 캐릭터 협업 제품인 ‘스팸 벨리곰 에디션’, 판매 수익금의 일부가 기부되는 ‘네이버 해피빈 스팸 선물세트’ 등을 다시 한번 만날 수 있다.

건강 선물세트로는 명절 스테디셀러 ‘한뿌리’의 ‘흑삼대보 붉은 말 에디션’과 ‘흑삼 윤옥고 스틱’, ‘흑삼단 침향환’ 등을 마련했다. ‘블랙레몬스틱’, ‘유기농 컬리케일 100’, ‘홍삼 절편’ 등 새로운 선물세트도 CJ더마켓에서 단독 출시한다.

CJ제일제당 설 선물세트는 대형마트 등 오프라인 채널뿐만 아니라 CJ더마켓과 네이버, SSG닷컴 등 다양한 온라인 플랫폼에서 만나볼 수 있다.

김수진 CJ제일제당 선물세트 마케팅 담당자는 “최근 소비 트렌드를 반영해 부담은 줄이면서 실속은 알차게 채운 다양한 구성의 선물세트를 준비했다”고 말했다.