[헤럴드경제=이명수 기자] 코미디언 박나래가 본인의 모친을 대표로 둔 1인 기획사를 운영하며 대중문화예술기획업에 등록하지 않은 이유가 “몰라서였다”는 기존 해명이 사실과 다르다는 주장이 나왔다.

박나래 전 매니저 A씨는 14일 한 매체와 인터뷰에서 “지난해 9월쯤 옥주현·성시경 등 갑자기 대중문화예술기획업 미등록 기사가 나오면서 박나래가 ‘대중문화예술기획업 등록을 사실은 안 했다’고 저희에게 얘기했다”고 주장했다.

이어 “그래서 저희는 ‘빨리 해야 한다 이거 형사처벌이다’고 했는데, 박나래는 저희한테 ‘지금 네이버 본인 프로필에 회사 이름이 안 나오니 괜찮다. 언론 봐라. 자기에 대해서 안 나오지 않느냐’고 했다”고 말했다.

그러면서 “(박나래가) 오히려 ‘하면 기사가 난다’고 얘기했다”고 덧붙였다.

또 박나래가 “지금 기사가 계속 추가적으로 나오는 것도 이제 갑자기 신청하니까 연예인 이름들 보고 기사가 나오는 것 같다”고 했다고 주장했다.

A씨는 “(박나래가) 현재 등기부등본에는 본인이랑 엄마 이름만 있어서 너무 위험하고 들킬 게 뻔하니 저랑 팀장을 사내이사로 등기해야 한다. 필요서류들을 갖고 법무사에게 가서 등기이사를 하라고 했다”고 덧붙였다.

앞서 박나래는 2024년 기존 소속사를 떠나 1인 기획사인 ‘앤파크’를 통해 활동해 왔다.

하지만 갑질 논란과 함께 해당 업체가 대중문화예술기획업에 정식 등록되지 않은 채 운영된 사실이 밝혀져 논란이 커졌다.

이 문제는 성시경, 옥주현, 송강호, 설경구, 최수종, 이하늬, 이지혜, 바다, 정일우, 김완선, 씨엘, 강동원, 송가인 등 다수의 유명 연예인이 1인 기획사를 짧게는 수개월에서 길게는 10년 이상 미등록 상태로 운영했다고 알려지며 파문이 확산된 상황과 맞물려 있다.

이에 박나래는 지난달 “등록 업무를 매니저들이 당연히 진행했을 것이라고 생각했다”며 “등록 신청을 마치고 결과를 기다리고 있는 상태”라고 밝힌 바 있다.