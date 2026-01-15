[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김혜윤이 7년 동안의 무명 시절을 고백했다.

14일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 믿고 보는 대세 배우 김혜윤이 출연해 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.

김혜윤은 고등학생 때 연기학원을 등록해 연기를 배우기 시작했다고 밝혔다. 9개월 만에 드라마 ‘TV소설 삼생이’에 아역으로 출연하며 배우 생활을 시작했다고 밝혔다.

그는 무명이던 7년 동안 소속사 없이 연기 연습과 촬영을 병행했다며 “너무 새벽 촬영이거나 산속이면 아버지한테 부탁해서 아버지가 와주시거나 아니면 보조 출연자 차량에 탑승해서 갔다”고 했다.

김혜윤은 오디션을 100번 이상 봤다면서 늘 떨어지니 ‘오늘도 떨어지는구나’라는 생각으로 오디션장에 갔다고 고백하기도 했다.

그는 여러 이유로 혼났다면서 “방송에서 나올 수 없는 말도 있었다. 정말 욕설을 많이 들었다. 현장에서 속상한 일이 있거나 촬영장에서 욕 먹을 때면 버스나 지하철에서 울었다”고 했다.

김혜윤은 7년 동안 단역만 50여 편에 출연, 학업과 병행하며 힘들고 막막했던 무명 시절을 전해 눈길을 끌었다.

그는 “추울 때는 스태프들이 난로를 주는데 스스로 자격이 없다고 생각했다. ‘괜찮아요’가 습관적으로 입에 붙었다. 고등학생 때 손가락에 동상이 걸렸다. 그날부터 손이 부어 손톱이 빠졌던 적이 있다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

김혜윤은 “단역, 보조 출연을 정말 오래 하다 보니까 ‘내가 연기를 잘하고 있나?’ ‘내 직업이 맞나?’ 이런 생각들을 많이 했다”며 “그럴때 마다 하루에 1편 영화보고 1시간 운동했다. 저만의 규칙을 만들지 않으면 이 길이 너무 멀고 막막한 것 같더라”고 말했다.

힘든 생활 속에서도 김혜윤은 오디션과 학업을 병행하며 대학생활도 열심히 했다. 그 결과 4년 내내 장학금까지 받게 됐다고. 이에 대해 “저희 학교가 다양한 장학금 제도가 있었다”고 겸손하게 답했다.