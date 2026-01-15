AI 전환·정부 정책 변화 대응 전략 집중 논의

[헤럴드경제=윤성현 기자] 호반그룹이 신년 전략회의를 통해 불확실한 경영 환경 속 생존 전략과 미래 성장 동력 마련에 나섰다.

호반그룹은 14일부터 이틀간 충북 제천 레스트리 리솜에서 ‘2026 신년 전략회의’를 개최했다고 15일 밝혔다. 이번 회의에는 김선규 회장을 비롯해 이정호 호반호텔앤리조트 부회장, 박철희 호반건설 사장, 김대헌 기획총괄사장, 김민성 부사장 등 경영진과 임직원 260여 명이 참석했다.

이번 전략회의에서는 지난해 사업 성과를 점검하고, 인공지능(AI) 기술을 중심으로 한 미래 전략 수립이 주요 안건으로 다뤄졌다. 특히 AI 전환, 오픈이노베이션, 정부 정책 변화 대응 방안 등이 핵심 의제로 선정됐으며, 그룹 전체의 생산성 제고를 위한 AI 활용 방안은 ‘끝장 토론’ 형태의 심야 분임토의로 이어졌다.

김선규 호반그룹 회장은 미국 CES 주최사인 미국소비자기술협회(CTA) 대표 게리 샤피로의 저서 ‘Pivot or Die(변화 아니면 죽음)’를 인용하며 “불확실성 속에서도 과감한 전략 수립과 실행이 생존의 열쇠”라며 “리더들이 주인의식과 책임감을 바탕으로 끊임없이 도전할 때만이 혁신과 희망찬 미래를 만들 수 있다”고 강조했다.

회의에서는 AI 기술 도입에 따른 산업 구조 변화에 대응하는 새로운 비즈니스 모델 발굴과 정부 정책 변화에 대한 전략적 접근도 깊이 논의됐다. 호반그룹은 이를 토대로 사업 경쟁력 강화는 물론, AI를 활용한 효율적 업무 시스템 구축에도 속도를 낼 계획이다.

이와 함께 AI 산업과 리더십 역량 강화를 위한 특별 강연도 마련됐다. AI·빅데이터 전문가 이경전 교수는 AI 시대의 기업 전략을 주제로 강연을 진행했으며, 소통 전문가 김윤나 소장은 리더에게 필요한 언어 기술을 주제로 교육을 이끌었다.

호반그룹 관계자는 “실질적인 변화와 도약을 위해 전사적 실행력을 강화할 것”이라며 “국가와 사회에 기여하는 기업으로 지속 성장해 나가겠다”고 밝혔다.