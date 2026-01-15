판매 우수 대리점 시상도 곽제선 회장, KGM과 대리점 간 소통·협력 당부

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 전국 판매 대리점들과 간담회를 갖고 지난해 판매 우수 대리점을 시상했다고 15일 밝혔다.

지난 14일 평택 본사 디자인센터에서 열린 판매대리점대회에는 곽재선 KGM 회장과 황기영 대표이사를 비롯해 전국 130개 대리점 대표가 참석했다.

행사 참석자들은 KGM의 올해 사업계획과 마케팅 전략 등 주요 전략 방향을 공유했다. 아울러 이달 새롭게 출시된 신형 ‘무쏘’에 대한 제품 설명에 이어 현장의 애로 사항 청취와 판매 목표 달성을 위한 경쟁력 확보 방안 등에 대해 논의하는 시간을 가졌다.

판매대리점 시상은 연간 우수 판매 대리점을 선정해 격려하는 행사로, 지난해 전국 및 권역별 최다 판매 8개 대리점과 우수 판매 16개 대리점을 선정해 시상했다. 지난해 전국 판매 최우수 대리점에는 원주대리점이 선정됐다.

곽재선 회장은 “오늘 수상의 영예를 안은 수상자분들을 비롯해 일선 판매 현장에서 고객 응대와 판촉 활동에 최선을 다하는 대리점 대표들에게 감사하다”며 “올해도 국내 자동차시장은 지속적인 경쟁 심화로 어려움이 예상되는 만큼 KGM과 대리점 모두 원활한 소통과 유대감 강화를 통해 고객 가치 극대화와 함께 판매 물량 증가를 위해 상호 적극적으로 협력해야 할 것“이라고 당부했다.

KGM은 올해 주력 모델의 성장세가 이어질 수 있도록 신형 무쏘 출시를 시작으로 ▷신모델 및 상품성 강화 모델 론칭을 통한 경쟁력 확보 ▷고객 접점 마케팅 활동 및 고객 혜택 강화 ▷정비 서비스 향상 등은 물론 대리점의 지속 가능한 수익 구조 확보를 위해 ▷인센티브 정책 개선 등 대리점 중심 판매 정책 시행 ▷KGMC 버스 판매 등 신사업 진출을 통한 판매 지원 등을 적극 추진할 계획이다.