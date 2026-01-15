하나카드에 4:3 승리…PO행 고지 선점 2승 수훈 임정숙 “날아갈 것 같은 기분”

[헤럴드경제=조용직 기자] 크라운해태가 이틀 연속 오태준의 끝내기로 PBA 팀리그 준플레이오프 1차전을 승리로 장식했다.

14일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 포스트시즌 준플레이오프(3전 2선승제) 1차전에서 크라운해태는 세트스코어 4:3으로 하나카드에 승리했다.

와일드카드전에서 우리금융캐피탈을 꺾고 준플레이오프에 진출한 크라운해태는 하나카드와 1차전까지 승리하며 플레이오프 진출에 유리한 고지를 선점했다. 크라운해태는 60%의 확률을 잡았다. 역대 PBA 팀리그 포스트시즌 준플레이오프 1차전을 승리한 팀이 플레이오프에 진출한 것은 전체 5번 중 3번이었다.

번갈아 승패를 주고받는 시소게임의 양상이었다. 1세트를 11-2(4이닝)로 하나카드에 내준 크라운해태는 2세트엔 임정숙-백민주가 김가영-사카이 아야코(일본)를 상대로 9-6(5이닝)으로 곧장 응수했다. 15-9(4이닝)로 하나카드가 3세트를 땄지만, 4세트 크라운해태의 노병찬-백민주가 무라트 나지 초클루(튀르키예)-김진아를 3이닝 만에 9-5로 격파하며 경기는 다시 원점으로 돌아왔다.

5세트 신정주가 김재근을 11-4(6이닝)로 돌려세우며 하나카드가 1차전 승리까지 한 세트만 남겼다. 코너에 몰린 크라운해태는 6세트에 임정숙이 김가영을 상대로 9-6으로 승리, 경기를 마지막 7세트로 끌고갔다.

배턴을 이어받은 오태준은 7세트 11-2(5이닝)로 김병호를 물리치며 세트스코어 4:3 팀 승리를 결정지었다. 오태준은 와일드카드 2차전에서 이뤄낸 7세트 끝내기를 다시 만들어내며 포효했다.

이날 2승을 거두며 팀 승리를 이끈 임정숙은 “날아갈 것 같은 기분이다. 6세트에 긴장도 했고, 집중력도 떨어진 느낌이었다. 한 점씩 차근차근 내면서 좋은 결과를 냈다”라면서 “더 집중해서 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.

준플레이오프 1차전은 크라운해태의 승리로 마무리된 가운데 15일 준플레이오프 2차전이 펼쳐진다. 크라운해태가 2차전을 승리할 시 시리즈가 마무리되며, 하나카드가 2차전을 승리할 경우 같은 날 3차전이 진행된다.