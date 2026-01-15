상품 단위 큐레이션 시너지…“지속가능 소비 문화 앞장”

[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사와 29CM가 운영하는 지속가능 전문 카테고리 ‘어스(EARTH)’는 작년 합산 거래액이 300억원을 돌파했다고 15일 밝혔다.

지난 2023년 1월 첫선을 보인 ‘무신사 어스’는 의류부터 뷰티, 라이프스타일 분야를 아우르는 1만6000여 개의 상품을 선보이고 있다. 지난해 거래액은 전년 대비 4배 가까이 성장한 233억원을 기록했다. 특히 연간 거래량은 50만개를 넘어서며 전년 대비 4배 규모로 확대됐다.

지난해 7월 29CM 내에 론칭한 ‘이구어스(29CM EARTH)’ 역시 성과를 이어가고 있다. 지속가능 상품을 큐레이션 한 결과, 관련 상품 거래액은 서비스 론칭 전인 2024년 대비 45% 증가했다.

무신사는 큐레이션 방식을 브랜드 단위에서 상품 단위로 확장한 전략이 주효했다고 설명했다. 지난해부터 일반 브랜드 상품 중 무신사와 29CM 어스가 정한 기준에 부합하는 개별 아이템을 소개하며 선택의 폭을 넓혔다. 지난해 4월에는 효성티앤씨와 업무협약(MOU)을 맺고, 입점 브랜드가 친환경 소재를 활용해 제품을 제작할 수 있도록 지원했다.

무신사 관계자는 “환경 보호와 동물권, 사회적 가치에 대한 소비자의 관심이 실제 구매로 이어지며 지속가능 카테고리의 성장을 견인했다”며 “더 많은 브랜드 상품을 발굴하고 다양한 지원을 통해 지속가능한 소비가 선순환되는 구조를 만들 것”이라고 말했다.