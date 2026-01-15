시민과 함께 만드는 열린 학습의 장, 평생학습 사업 방향 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)와 은평구평생학습관은 오는 29일 은평구평생학습관 4층 공감홀에서 ’2026년 은평구평생학습관 사업설명회‘를 개최한다.

이번 설명회는 은평구평생학습관의 추진 전략과 사업 방향, 연간 운영 일정 전반을 시민과 공유하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 주민 참여형 공모사업인 ▲은평학습링크 ▲학습동아리 지원사업 등 2개 공모사업에 대한 안내가 진행될 예정이다.

이와 함께 올해 새롭게 발족하는 은평 평생학습동아리 연합회를 소개하고, 지역 주민의 재능 나눔 기회를 확대하기 위한 ‘숨은고수교실’ 신규 고수 모집도 함께 진행한다.

개인별 맞춤형 학습 설계를 지원하는 ‘성인학습유형검사’도 안내해 2026년 은평 평생학습 사업 전반에 대한 이해를 높일 계획이다.

설명회는 평생학습 사업에 관심 있는 시민 누구나 참석할 수 있으며, 사전 신청자에 한해 관련 안내를 제공한다.

사전 신청은 포스터 내 큐알(QR)코드 또는 사전접수 링크를 통해 가능하다. 또한 참석이 어려운 시민을 위해 설명회 영상은 추후 은평구평생학습관 공식 유튜브 채널에 게시될 예정이다.

공모사업 접수는 2월 2일부터 18일까지 통합 공모 방식으로 진행된다. 신청 희망자(기관 또는 단체)는 은평구평생학습관 홈페이지에서 세부 내용을 확인한 후 신청 서식을 내려받아 이메일로 제출하면 된다.

은평구평생학습관 관계자는 “많은 시민과 단체가 참여해 배움이 일상화되는 평생학습도시 은평을 함께 만들어 가길 기대한다”고 말했다.

기타 자세한 사항은 은평구평생학습관으로 문의하거나 은평구평생학습관 홈페이지에서 확인하면 된다.