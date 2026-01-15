[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북도는 한동대와 함께 14일 포항 라한호텔에서 ‘제1회 울릉도 지속 가능한 미래 전략과 해양 바이오 혁신 심포지엄’을 개최했다.

이날 행사에는 서울대 전경수 명예교수를 비롯해 해양 바이오 분야 전문가, 관계 공무원 등이 참석해 ‘울릉도의 자연생태 자원, 해양, 관광을 융합하는 생태계 구축과 지속 가능한 미래 전략’을 논의했다.

지속 가능한 수산업과 책임관광, 기후 위기 속 지속 가능한 울릉도의 대응 방향, 빅데이터를 통한 지역사회 현안 해결, 울릉도와 환동해 해양생태계 현황 및 생물다양성, 해양미생물을 활용한 환경진단, 해양미생물과 해양 바이오 기반 기능성 소재 및 신산업 창출, 산학연 협력 전략 등에 대해 발표하고 토론했다.

한동대는 울릉도의 열악한 교육여건과 인구 감소 문제를 해결하고자 울릉 캠퍼스 설립을 추진하고 있다.

경북도는 한동대와 함께 울릉도의 풍부한 해양생물자원을 활용한 해양 바이오 분야 연구개발 과제를 발굴해 지속 가능한 발전 전략을 마련할 계획이다.

최영숙 경상북도 환동해지역본부장은 “울릉도, 독도는 경상북도의 보석이자 미래가치“라며 ”앞으로 산·학·연 네트워크를 통해 해양바이오 분야 연구개발과 산업 육성을 통해 울릉도의 미래 전략을 탄탄히 다져가겠다”라고 말했다.