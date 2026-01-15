1년 이상 지역 내 주민등록 두고 거주한 100세 이상 어르신에게 현금 50만원 지급 어르신 친구 찾기 프로그램 종로 굿라이프 챌린지 상하반기 2회 개최... 저소득 어르신의 의료비 부담 완화하는 마음든든 보험, 찾아가는 여권 교부 서비스, 어르신 돌봄카 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)가 한 세기를 살아온 어르신들에게 존경과 감사의 마음을 전한다.

구는 ‘100세 어르신 장수축하금’을 포함해 돌봄·건강·안전 등 어르신이 일상에서 체감할 수 있는 복지정책을 추진하며, 백세시대에 걸맞은 지원을 강화한다.

장수축하금은 1년 이상 지역 내 주민등록을 두고 거주하는 100세 이상 주민을 대상으로 현금 50만 원을 연 1회 지급하는 사업이다. 어르신의 건강을 기원하고 부모님을 부양하는 가족들을 격려하기 위해 추진한다.

신청은 본인이나 부양의무자가 동주민센터를 통해 필요 서류를 제출하면 된다. 부양의무자의 기준은 직계존비속 및 그 배우자다.

이외에도 구는 어르신 공경과 활기찬 노후생활을 뒷받침하기 위한 여러 복지사업을 이어간다.

홀로 거주하는 65세 이상 주민을 위한 친구 찾기 프로그램 ‘종로 굿라이프 챌린지’는 2024년과 2025년의 뜨거운 호응에 힘입어 상하반기 2회 개최 예정이다. 올해부터는 참여 대상을 서울 전역으로 확대하고 어르신들이 의지할 만한 대상을 만나 마음을 나누고 삶의 활력을 찾을 수 있도록 돕는다.

‘종로 취약계층 어르신 마음든든 보험’은 의료비 부담으로 제때 치료를 받지 못하는 65세 이상 저소득 주민의 건강 악화, 생활 불안정 문제를 해소하기 위해 마련했다. 최대 200만 원의 상해 장례지원금을 비롯해 교통상해 입원비, 응급실 내원 진료비, 상해 수술비 등을 보장한다.

1월 시작한 ‘찾아가는 여권 교부 서비스’는 구청에 직접 방문해 여권 신청을 완료한 관내 거주 75세 이상 어르신, 거동 불편 중증 장애인을 대상으로 이뤄진다. 신청자에 한해 직원이 거주지에 방문해 여권을 전달한다.

전국 최초 ‘어르신 돌봄카’ 역시 고지대가 많은 창신동과 이화·충신동 65세 이상 주민을 위해 9시부터 18시까지 운행한다. 지난해 이용자 설문조사 결과 99%가 ‘만족’한다고 답해 서비스 효과를 입증했다.

지난해 첫선을 보인 ‘보행시간 자동연장 시스템’은 교차로 횡단보도를 건너는 교통약자를 인공지능(AI) 기술로 감지하고 보행신호를 최대 6초까지 자동 연장해 안전사고를 예방한다. 삼일대로 453과 인사동길 6 총 2개소 횡단보도에 설치, 국토교통부의 스마트도시 우수사례로 외신에 소개되기도 했다.

정문헌 구청장은 “백세시대에 오래 사는 것만큼 중요한 건 즐겁게 사는 것”이라며 “어르신 한 분 한 분이 종로에서 건강하고 행복한 노후를 보내실 수 있도록 다방면으로 노력하겠다”고 밝혔다.