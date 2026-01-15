美부통령·국무장관, 덴마크·그린란드 외무장관과 약 1시간 회담 실무그룹 꾸려 후속 논의키로 덴마크 “美 우려 해소하되 레드라인 존중을”

[헤럴드경제=도현정 기자]북극의 덴마크 자치령 그린란드를 노리는 미국이 덴마크, 그린란드 측과 14일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 만났다.

이날 JD밴스 미부통령과 마코 루비오 국무장관, 라르스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관, 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관은 이날 오전에 만나 약 1시간 가량 회담을 했다.

양측은 트럼프 대통령이 원하는 미국의 그린란드 확보 방안에 대해 각자 입장을 교환했다. AP 통신은 덴마크 고위 관계자의 말을 인용해, 양측이 그린란드를 둘러싼 “근본적인 이견”이 남았다고 보도했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 최근 북극해 안보 강화를 이유로 내세우며 그린란드를 미국이 차지해야 한다고 주장해왔다. 덴마크는 매입이건 병합이건 그린란드를 미국에 내줄 의향이 없다고 반발했따. 그린란드 역시 미국으로 넘어가느니 덴마크 자치령으로 남아있겠다는 입장이다.

미국과 덴마크·그린란드는 이견을 해소하기 위해 실무 그룹을 구성하고 후속 논의를 하는데에 협의했따.

라스무센 장관은 기자들에게 “우리 관점에서 그 실무 그룹은 미국의 안보 우려를 어떻게 해소할지에 초점을 맞추되, 덴마크 왕국의 레드라인을 존중해야 한다”고 말했다. ‘레드라인’이라는 말로 그린란드 영유권을 포기할 의지가 없다는 점을 분명히 한 것으로 보인다.

모츠펠트 장관은 그린란드가 미국과의 협력 강화를 바라지만, 미국령이 되기를 바라는 것은 아니라고 말했다.

회담 시작 1시간 전 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “국가 안보 목적을 위해 그린란드가 필요하다”며 “나토(NATO·북대서양조약기구)는 우리가 그것을 얻도록 앞장서야 한다”고 게시했다. 미국과 덴마크는 모두 나토 회원국이다.

트럼프 대통령은 미국이 그린란드를 확보하지 않을 경우 러시아나 중국이 차지할 것이라 경고했다.

한편, 옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 전날 메테 프레데릭센 덴마크 총리와 코펜하겐에서 공동 기자회견을 열어 “미국의 일부가 되느니 덴마크에 남는 편을 택할 것”이라고 말했다.

닐센 총리는 이날 회담 직전 그린란드 언론과의 인터뷰에서도 “지금은 독립을 이야기할 때가 아니다”라고 강조하며, 트럼프 대통령의 병합 의지를 용납하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

AP는 라스무센 장관과 모츠펠트 장관이 백악관 회담 이후 미 연방 상원의 ‘북극 코커스’ 소속 의원들과 만날 예정이라고 보도했다. 공화, 민주 등 당적과 관계없이 꾸려진 미국 의회 대표단도 이번 주 후반 코펜하겐을 방문해 덴마크·그린란드 관리들과 만나기로 했다.